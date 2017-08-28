荷之戀大樂透第17100期分析：前區合數佔優北京新浪網 (2017-08-28 15:18)
體彩大樂透第17100期號碼推薦：
質數（1、2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31，），合數（4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35）。
回顧：上期大樂透開出號碼：08、09、17、18、24—03、07。前三位形態偶奇奇，合合質，202路；后兩位形態偶偶，合合，00路。後區一小一大，雙奇組合，質質組合。
荷之戀大樂透17100期質合分析
一位：上期開出合數08，比上上期增加2點，近20期質合比13：7，質數碼強勢，本期看好質數出號。推薦：01、05
二位：上期開出合數09，比上上期減少0點，近20期質合比9：11，合數碼強勢，本期考慮合數開出。推薦：10、12
三位：上期開出質數17，比上上期減少0點，近20期質合比6：14，合數碼強勢，本期考慮合數開出。推薦：15、18
四位：上期開出合數18，比上上期減少12點，近20期質合比4：16，合數碼強勢，本期考慮合數開出。推薦：22、25
五位：上期開出合數24，比上上期減少11點，近20期質合比5：15，合數始終佔據絕對優勢，本期考慮質數開出，推薦：29、31
前區大底（16碼）：01、05、08、10、12、13、15、18、21、22、23、25、26、29、31、34
前區大底（10碼）：01、05、10、12、15、18、22、25、29、31
單挑一注：05、12、18、22、29
後區五碼：05、06、08、09、12
後區四碼：05、08、09、12
後區三碼：05、08、12
後區二碼：05、08
（眾彩網 荷之戀）
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