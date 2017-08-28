藍色妖姬福彩3D第17233期預測：質數有望熱開北京新浪網 (2017-08-28 15:19)
福彩3D第2017232期開獎號碼為：0 9 1，組六形態，大小比為1：2，奇偶比為2：1，和值為10，跨度為9。福彩3D2017233期專家預測號碼：
質合：上一期質合號碼的比值為1：2，結合近5期質合走勢出球情況來看，233期主看質碼增強出號。
冷態號碼：2017232期冷碼開出1個，最近三期冷碼積極性較高，下期冷碼仍有出球信號。
跨度參考：上一期跨度升至9點，近三期跨度均在合區亮相，233期主看跨度走質。
012路分析：上期開出001路組合，結合近期的012路走勢分析，接下來的一期著重參考012路平衡出號。
連碼：上期連號沒有亮相，連碼理論出號比例48%，預計233期連號將出現1組。
（來源：彩寶貝網）
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