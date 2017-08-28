福彩3D第2017232期開獎號為：091，和值為10點，大小形態為小大小，奇偶形態為偶奇奇，跨度值為9。3d預測號碼2017233期最准最新：

[和值分析]：上期和值開出10點，和值振幅高達9個位點，最近三期1路和值積極上獎，下期應考慮2路和值的反彈。

各區走勢分析：

[百位分析]：上期百位開獎號為偶號0，分析走勢及頻率，本期福彩3d百位重點關注奇數開出。

[十位分析]：上期十位開獎號為奇號9，分析走勢及頻率，本期福彩3d十位重點關注偶數開出。

[個位分析]：上期個位開獎號為奇號1，分析走勢及頻率，本期福彩3d個位重點關注偶數開出。

[綜合分析]：232期獎號開出091，小碼積極上獎，連碼開出一組，重碼沒有現身，結合多期的出球規律分析，最新17233期重碼應作重點關注。

（來源：彩寶貝網）