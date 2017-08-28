朱婷魏秋月成體育系統先進工作者 蘇炳添同上榜北京新浪網 (2017-08-28 15:22)
日期:8月28日消息，中國女排的隊長朱婷近日又獲得一項榮譽，她成為國家體育總局全國體育系統先進工作者表彰對象，她的隊友魏秋月也在這份名單之中，其他入圍的優秀代表還有跳水運動員邱波、短跑名將蘇炳添等人。
昨天下午，習近平主席在天津會見了全國群眾體育先進單位、先進個人代表和全國體育系統先進集體、先進工作者代表以及在本屆全運會群眾比賽項目中獲獎的運動員代表，並發表重要講話。而在今年8月1日，國家體育總局公佈了《關於全國體育系統先進集體和先進工作者擬表彰對象的公示》，公示寫道：根據《人力資源社會保障部、體育總局關於評選全國體育系統先進集體先進工作者和勞動模範的通知》（人社部函〔2017〕58號）要求，經逐級推薦和評選，全國體育系統先進集體先進工作者和勞動模範評選表彰領導小組辦公室審核，擬表彰全國體育系統先進集體70個、先進工作者44名。為體現公開、公平、公正原則，充分發揚民主，廣泛聽取意見，主動接受監督，現將全國體育系統先進集體和先進工作者擬表彰對象予以公示。
在這份名單中，我們看到了很多熟悉的名字，中國女排的魏秋月和朱婷都榜上有名，其他上榜的著名運動員還有：吉林的自行車運動員宮金傑、短道速滑運動員武大靖、上海的自行車運動員鍾天使、廣東的短跑運動員蘇炳添、四川的跳水運動員邱波。
今年剛剛成為中國女排新任隊長的朱婷，最近可謂拿獎拿到手軟，從世界杯開始，她已經連續拿走了多個大賽的MVP，被人戲稱為「MVP收割機」，這一次的全國體育系統先進工作者，是她最新的一份榮譽。而且可以肯定的是，這肯定不是最後一份，希望朱婷未來再接再厲，帶領中國女排爭取更大的輝煌。
（新體）
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