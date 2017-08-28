（中央社記者韋樞台北28日電）工研院開發出eMIO機器人控制平台，有效提升機器手臂絕對精度達20倍以上，大增低荷重機器手臂的精準度到0.1mm，高於航太業要求的0.25mm。



工研院今天和漢翔等簽約，這套精準大腦將進駐漢翔產線，助航太業高品質交件。



全球航太市場蓬勃發展，瞄準此潛力市場，漢翔航空、盟立自動化與工研院今天簽署合作備忘錄。工研院所開發的eMIO( etherCAT-Motion Intelligence Orchestration)機器人控制器平台，有效提升機器手臂絕對精度達20倍以上，與漢翔、盟立宣示產研攜手前進航太用高精度機器手臂的龐大市場，使機器人加工精度達航太等級的要求。



工研院副院長劉軍廷指出，航太零組件製造條件嚴苛，傳統多以加工精度佳的五軸工具機為主，隨著歐美航太廠商追求生產的彈性化，開始尋求導入機器手臂為航太零件加工，但技術瓶頸在於機器手臂絕對精度不足，歐美航太廠商紛紛尋求國際機器手臂大廠和精度校正軟體廠商攜手合作提升精度，以切入航太零件機器手臂加工製造市場。



劉軍廷表示，工研院這套eMIO機器人控制器平台，結合了領域知識、學理基礎和人工智慧三大核心能力開發出來，改善國產低荷重機器手臂的絕對精度20倍，跨越航太業要求正負0.25mm的加工誤差範圍的高門檻，超越目前國際上精度校正軟體廠商的技術水準。



工研院機械所所長胡竹生表示，以國產六軸荷重12 公斤的機器手臂來實驗，精度提升前最大誤差9.79mm，平均誤差5.02mm，但導入工研院eMIO機器人控制平台後，最大誤差縮小到0.12mm，平均誤差僅0.10mm，完全符合航太業的標準。



胡竹生指出，工研院已在實驗室內研發出荷重60公斤到百公斤級的機器手臂的工作精準度，但目前先將荷重10公斤左右的機器手臂導入漢翔的產線，未來再增加到高荷重的機器手臂。



漢翔航空董事長廖榮鑫指出，民用客機未來20年市場需求預估可達6.1兆美元，航太等級的加工設備需求遽增，隨著歐美航空產業廠商積極發展智慧製造技術，並投資機器人自動化加工裝備，漢翔航空也致力推動「智慧製造」和「精實生產」，並持續尋求航太產業與智慧機械的異業結盟。



廖榮鑫強調，這次合作航太用高精度機器手臂加工技術，可望達到高效率高精度零件製造，大幅簡化航太零件加工上下料作業，預期可降低生產加工設備成本60%以上，以智慧化機器人整合解決方案提升航太產業國際競爭力，協助國內機器手臂相關業者及航太相關供應鏈，打入國際航太產業製造體系。1060828