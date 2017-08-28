（中央社記者盧太城台東縣28日電）交通部公路總局第四區養護工程處今天中午公告，蘇花公路台9線123.7公里至126.4公里新澳隧道附近，從28日起至30日止，進行單線雙向機動管制，時間每日上午8時至傍晚6時。



第四區養護工程處公告，新澳隧道附近預計辦理3處彎道路面瀝青鋪設施工，從28日起至30日止，管制時間每日上午8時至傍晚6時，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。



公路總局呼籲用路人，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。1060828