遠東科大餐管系三讚師 感謝警方義行



(中央社訊息服務20170828 14:12:11)遠東科技大學助理教授洪三讚，日前經自由時報披露，雙颱過後，籌募物資獨自開車運送物資入山區，但行經枋寮太源路段卻發生翻覆，警方到場協助處理車禍，還請來其它貨車，幫忙洪老師將灑滿地的貨物搬上車，接力送上山區，三讚師發函感謝警政署培養出愛護人民的好警察，更親自前往屏東枋寮分局東海所感謝所長藍清輝、副所長陳榮祥、警員陳晟，雙方義行為「警民一家親」留下良好的典範。



洪三讚表示，包括遠東科大校長王元仁及副校長鐘明吉平時就經常帶領學校老師，如果發現有孤苦無依的人過往，都會捐棺木或喪葬費用，或是像雙颱侵襲，屏東獅子鄉的伊屯部落斷水斷電須緊急撤離，急需外界救助，他們就會籌募物資並載運物資前往賑災。



他們共募集了泡麵80箱、礦泉水50箱、關廟麵100包，由洪三讚負責運送前往伊屯部落賑災，但疑因人生地不熟，在行經屏132線要右轉屏185線時卻不慎翻覆，所幸人並不大礙，但車輛已無法繼續行駛，滿載的善心物資更是散落一地。



枋寮分局東海所副所長陳榮祥、警員陳晟接獲110報案，聲稱在枋寮鄉沿山公路太源路段有車禍事故發生，到場才發現竟是為了要到該分局轄區的深山發放物資，大受其義舉感動，隨即協助洪三讚尋找替代交通工具，還跟著一起搬運物資上車，再請貨車載運至獅子鄉伊屯部落，成功幫助部落居民度過難關。



洪三讚日前向警政署發出感謝函，感謝警政署培養出愛護人民的好警察，並在昨(27)日，特地前往東海所感謝所長藍清輝和副所長陳榮祥的義行，三立電視台也前往報導，讓這段佳話得以傳頌民間。



洪三讚表示，警政署培養如此愛民與敬業的警察同仁，再次感謝他們的協助，解決災區無物資的窘境。而他們一群人只是略盡棉薄之力，希望能夠為社會帶來溫暖，讓善的力量無止盡地循環。



訊息來源：遠東科技大學



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