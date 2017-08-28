佳音英語劇團花木蘭 無國界傳遞愛與勇氣



(中央社訊息服務20170828 14:11:37)佳音英語劇團2017年全英語音樂劇「Mulan花木蘭」，7月開始連續在全台進行巡迴演出，並於8月26日在中原大學中正樓特別加演一場，更進行首次現場直播，讓木蘭的愛與勇氣，零時差、無國界傳遞到世界每個角落。



佳音英語劇團首次直播引起廣大迴響，共累積8000個觀看次數，觸及率達到3萬8000人。美國、新加坡、中國大陸等全球粉絲，與現場觀眾一同沉浸其中，看13位平均年齡不到10歲、演出逾30個角色的小朋友，是如何以全英語詮釋東方經典、用百老匯型式重塑歷史傳奇。



木蘭端珍珠奶茶上桌？中秋節要吃蒙古烤肉？騎馬舞是軍事戰略？軍營廁所有女鬼出沒？佳音英語劇團的「Mulan花木蘭」，顛覆傳統、突破框架，除了感受溫暖親情與友誼，更透過笑料告訴小朋友，每個人都應該有誠實面對自己、做自己的勇氣。



2004年成立的「佳音英語劇團」，每年公開甄選演員，並與知名兒童劇團專業人士合作，安排英語戲劇課程，讓熱愛表演藝術的孩子免費接受舞台藝術洗禮，用趣味讓英語更貼近生活。



劇團歷年演出皆為經典童話改編而成的全英語音樂劇，今年劇碼為「花木蘭」，除了咬字、歌唱與舞蹈等訓練，武打功夫更是少不了。有些小演員家住桃園、新竹，仍是每週末早起，來回台北排練一整天。



今年年紀最小的演員才國小二年級，他們以勇氣戰勝膽怯、用熱情克服疲憊，整個夏天，跑遍台北、桃園、台南、高雄、屏東巡迴演出，在酷暑中展現持續半年的努力成果。



13年來，「佳音英語劇團」已在全台73個鄉鎮完成131場次演出，締造14萬人次觀賞英語劇紀錄，陪著200多位愛做夢的小演員，把英語戲劇的種子放在每個孩子心中，讓夢想發芽、陪他們長大。



佳音英語劇團此次不僅擴及全台，更延伸全球，邀請世界各地的大朋友小朋友，飛越時空的藩籬，到達夢想的國度，欣賞用愛與歡笑編織而成的「Mulan花木蘭」。



訊息來源：佳音事業股份有限公司



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