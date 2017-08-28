「祖父母節」幸福三代情 阿公、阿孫做伙來



(中央社訊息服務20170828 13:35:19)每年8月第4個星期天為「祖父母節」，有多久沒有和阿公、阿嬤、爸爸、媽媽好好培養感情了呢?趕快行動吧!



現今社會逐漸趨向高齡化與少子化，為了增進世代情感，凝聚、鼓勵祖孫溫馨互動，彼此關懷，高雄市政府教育局家庭教育中心，於26日、27日假國立科學工藝博物館辦理一系列「祖父母節慶祝活動」。除了有精采的「祖孫金像獎」頒獎典禮之外，還有趣味的祖孫闖關遊戲、祖孫共學與參觀行程等活動，邀請祖孫三代一同歡度祖父母節。 「祖父母節」慶祝活動，序幕是鼎金國小附設幼兒園、高雄市國民中小學教師舞團，分別帶來精彩的暖場表演，重頭戲則是「祖孫金像獎」得獎家庭頒獎儀式，由各校(園)蒐集最像祖孫三代臉相片後，再由教育局遴聘的委員一一選出金像獎10名、佳作20名及入選30名，金像獎家族獲頒本市教育局客製化之祖孫三代公仔，及獎狀乙紙，恭喜復華中學林汶靜、彌陀國中黃詩珮、橋頭國小朱靜娟、大寮國小黃喬榆、三民國小邱^嫻、仁美國小陳采昀、博愛國小林昱安、十全國小程靖哲、光華國小李佳畇及親親幼兒園馮祥恩等10位同學得獎，得獎者拿到客製化之祖孫三代公仔時，都露出幸福的表情，讓現場氣氛沸騰到最高點。



除了舞台區外，27日當天更貼心設計了全家皆能參與的闖關卡，包括「愛“line”在一起」、「祖孫好棒棒．為你按個讚」、「愛的存款簿」、「愛的默契」、「同心協力」等共計9個祖孫互動關卡，闖關家族收集6個戳章，即可領取精美獎品乙份，讓在場參與的祖孫玩的不亦樂乎，每個家庭都拿著闖關卡，攜老扶幼的奔向每一個闖關區，不管是大人還是小孩，都流露出開心又滿足的表情，讓家人的感情更增溫。



家庭教育中心表示，除了祖父母節慶祝活動外，還有更多內容豐富、多元的家庭教育課程，歡迎對家庭教育活動或課程有興趣的民眾，踴躍至中心官網最新公告了解相關訊息。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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