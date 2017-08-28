響應世大運 青年vs退役國手 第一屆「迎析-超級強力排球挑戰賽」熱鬧開打中央社 (2017-08-28 13:35)
響應世大運 青年vs退役國手 第一屆「迎析-超級強力排球挑戰賽」熱鬧開打
(中央社訊息服務20170828 13:34:34)CGM台灣基督教福音宣教會-和平教會因應如火如荼在台北舉辦的世大運，於開幕日同天，在台中市潭秀國中體育館舉辦第一屆「迎析-超級強力排球挑戰賽」，有國家排球教練費嘉騏、陳鶴樁老師領軍的豐東校友，裡面多位退役的國家選手、CGM TPE、豐人院、KANO嘉農校友、DSVB、潭秀國中校隊、迎析獵豹等七組男子隊，加上聖靈、和平、霹靂嘉娃跟北區女排等四組女子隊，將近兩百名喜愛排球的球員熱情參與，用排球點燃熱情盛夏。
主辦單位CGM台灣基督教福音宣教會-和平教會，秉持著發揚良好的運動精神，透過推廣排球賽事，期盼讓球員不僅能提升其打球技術，同時還能培養團隊合作跟精神力並挑戰自我。從事排球運動近三十年的國家排球隊教練費嘉騏老師看到如此多年輕人聚集，感到相當有力量，鼓勵能多多舉辦此類活動，讓愛打球的人有地方打球，有夥伴能一起打球，助長台灣的排球風氣，更能與世界接軌。
CGM台灣基督教福音宣教會創辦人鄭明析牧師所教導的-「愛與和平」理想世界，以及神的攝理精神，鼓勵青年透過運動鍛鍊精神力，CGM擁有醫學團隊、教授會、法律人團契、足排籃球體育小組、樂團、讚美團、戲劇、公益服務等數十個團隊，希望藉由文化、藝術、體育、聖經導讀課程等豐富面向，傳遞神對世人的愛，讓世人活出美好新生活。
訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會
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