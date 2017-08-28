穿越時空 金崙高架橋無敵海景（2）中央社 (2017-08-28 14:50)
預計9月通車的南迴公路金崙高架橋，是南迴最壯觀橋梁，不僅擁有「無敵海景」，還穿越時空，跨過1600年前的海邊遺址，預計在9月底或10月初通車。中央社記者盧太城台東攝 106年8月28日
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