文／MOOK景點家編輯部整理報導



炎熱的氣候讓許多人想到海邊玩水，在燦爛的陽光下感受熱情的海灣之美。不過除了海灘外，台灣也有神祕溪谷可以消暑解熱，位在新北石碇區的蚯蚓坑，是一處狹縫型峽谷，長大約120公尺，整條蜿蜒的溪水相當深且碧綠，宛如都會中的桃花源仙境，也成為遊客游泳、划獨立槳的好去處。

蚯蚓坑溪谷猶如天然漂漂河 (圖／rosiekuo)

蚯蚓坑溪谷猶如天然漂漂河 (圖／rosiekuo)

蚯蚓坑峽谷十分清涼 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑峽谷十分清涼 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑屬於狹縫型峽谷地形，有奇特的溪流景觀，兩側壯觀山壁，加上樹林茂密，碧綠成蔭，讓人有置身熱帶雨林的錯覺，也讓這裡成為絕佳的避暑仙境。

蚯蚓坑秘境宛如世外桃源 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑秘境宛如世外桃源 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑樹林茂密、碧綠成蔭 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑樹林茂密、碧綠成蔭 (圖／thestressfulsound)

進入蚯蚓坑時須從陡峭的石階走下，一旁有繩索輔助，且溪谷石頭上佈滿青苔，行走時需注意自身安全。此外，溪流水深且偶有急流，建議去玩水的遊客攜帶浮板或泳圈等浮具，也避免攀爬跳水，以防危險發生。

蚯蚓坑蜿蜒溪谷 (圖／thestressfulsound)

蚯蚓坑蜿蜒溪谷 (圖／thestressfulsound)

【Info】

蚯蚓坑

停車：25.00994, 121.68446

瀑布：25.00927, 121.68372



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