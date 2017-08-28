颱風重創澳門 國際煙花比賽匯演取消中央社 (2017-08-28 13:39)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）今年第13號颱風天鴿重創澳門，澳門旅遊局今天以新聞稿宣布，取消自9月2 日起舉行的第29屆澳門國際煙花比賽匯演，同時呼籲旅客避免前往受影響區域。
澳門旅遊局今天發布新聞稿表示，天鴿颱風過後，全澳門皆投入救災，煙花表演所需的設施也有受損，加上支持澳門國際煙花比賽匯演的多個部門及單位需要參與風災後的復原工作，因此決定取消第29屆澳門國際煙花比賽匯演。
在澳門酒店工作的台籍張小姐表示，天鴿颱風之後，澳門舊城區有酒店至今都停水停電，有些賭場及酒店也是最近幾天才恢復供水及供電，不過由於整個澳門都在重建中，預估至少要一個月才能恢復。
澳門旅遊局新聞稿中也呼籲旅客避免前往受影響區域旅遊，讓澳門的災後工作可以順利進行。1060828
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