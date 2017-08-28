（中央社台北28日電）中國大陸山西省朔州市右玉縣再傳醜聞。多名考生及家長指控，右玉縣第一中學當初為吸引優秀學生就讀，祭出高額獎金，結果學生考上大學，校方卻說「政府不給了，學校也沒錢。」擺明賴帳。



右玉縣是大陸國家級貧困縣，日前才傳出一名貧父多次到縣政府申請助學貸款所需的貧戶證明，卻連個章都蓋不到，憤而在縣府內自殺的悲劇。縣府卻稱該名貧父是「生活壓力大」自殘。



綜合中國青年網、中國經濟網報導，2014年5月，右玉一中為吸收優秀學生，發放「選擇右玉，圓夢清華」招生簡章，其中包含多項資金獎勵措施，考上一本（重點大學）即獎勵人民幣3萬元（新台幣13.5萬元）。但3年高考後，校方現在卻反悔。



右玉縣一中校長高永平宣稱，「這些優惠政策校方並沒有執行，招生時是政府答應的，現在政府不給了，學校也沒錢。」



報導指出，經聯繫右玉縣政府及當地教育局，均未得到此事相關回應。



報導指出，當時簽署協議的大多是貧困家庭孩子，很多家長是衝著有此獎勵才來就讀，不然理應去唸朔州市內更好的高中。



對此，中共山西右玉縣委宣傳部官方微博26日貼出右玉一中的書面說明，稱2014年秋季招生，為防止優質生源流失，與部分學生簽訂獎勵協議。但因為隔年3月，山西省教育廳規定，不得以獎勵考試排名靠前的學生招生，因此已終止先前的協議。



右玉一中對未及時向家長解釋清楚、溝通不到位「深表歉意」，但沒有提出任何補償方案。1060828