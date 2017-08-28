（中央社記者陳葦庭台北28日電）長榮航空和新北市政府觀光局合作，規劃六大自由行主題旅遊景點，要吸引泰國旅客到新北市體驗，預計今年訪台的泰國旅客可突破30萬人次。



根據觀光局統計資料，今年1到7月泰國來台旅客有16萬7322人次，比去年同期9萬2185萬人次成長81.51%，為了爭取更多泰國旅客造訪，長榮航空和新北市政府觀光局合作，推出六大自由行主題旅遊景點。



根據長榮航空發布的新聞稿，這六大主題旅遊景點包括「閨密美拍」、「親子同樂」、「情侶浪漫」、「時尚購物」、「美食特蒐」和「廟宇風情」，要瞄準不同族群旅客，鼓勵泰國觀光客品嚐阿給，或是過耶誕節欣賞璀璨燈飾。



新北市觀光局長陳國君今天出席記者會時表示，台灣交通便利，物價平實，新北市就像是台灣的小縮影，可以體驗台灣傳統文化、品嚐特色小吃，新北市也提供多國語言服務，提升友善旅遊環境。



長榮航空發言人柯金成今天在記者會致詞時說，長榮航空一直致力於曼谷市場開發，目前台北曼谷航線每週有27個航班，符合兩地民眾的需求，再搭配每週88個北美航班，對轉機到北美的旅客更是便利，今年泰國來台觀光客一定有機會突破30萬人次。



長榮航空也和新北市政府、泰國觀光局攜手，推出機加酒自由行產品，泰國到台灣玩新北市3天2夜未稅價新台幣1萬888元起（約1萬1900元泰銖），前5000名購買還送新北市專屬禮包；泰國觀光局則祭出2000張SIM卡給購買長榮航空指定行程的台灣旅客。1060828