（中央社記者盧太城台東縣28日電）預計9月通車的南迴公路金崙高架橋，是南迴最壯觀橋梁，不僅擁有「無敵海景」，還穿越時空，跨過1600年前的海邊遺址，預計在9月底或10 月初通車。



南迴公路金崙路段位台東縣南部，因經過金崙街道，每逢例假日和年節必塞車，車陣經常回堵3、4公里。因此公路總局沿海岸開闢聯外道路金崙高架橋，4年前動工。



最近，承包廠商已開始收尾，金崙高架橋長達3.5公里，全線都是4線道，路段拉直抬高，最高處北邊約40公尺，南端約20公尺高。



公路局高南區工程處長蘇文崎表示，金崙高架橋歷經遺址開挖的波折，工程仍順利完成，通車後以往容易塞車的金崙段，行車將會順暢許多，預計在下個月底或10 月初通車。



金崙高架橋沿著金崙海邊，有如懸空路廊，東邊是太平洋，天氣好時可以看到湛藍的黑潮逼近海邊，幸運的還可以看到三色海，這路段被當地人士稱為「無敵海景」。



除了「無敵海景」外，南邊出口的橋墩區也是台灣第2個「海邊遺址」，3年前施工時挖出距今1600年前的史前人類遺址，包括明確的文化層和居住遺跡。



負責遺址開挖的中央研究院歷史語言研究所研究員郭素秋當時表示，這個遺址有河流的遺跡，代表這史前時代的部落距離海邊更遠，是一個中小型的部落。



金崙村長陳李雲清也表示，這個遺址地方過去是日據時代的行政中心，更早前則是排灣族的卡那崙部落，他小時候距離海邊100多公尺，現在已經接近沙灘。



金崙高架橋通車後，遊客可享受「無敵海景」，也可穿越時空，和先人心靈對話，感受他們在1600年前在這塊土地的生活。



不過，金崙街道的商家則擔心外環高架橋通車後，遊客繞過老街，影響生意。統一超商的女員工就說，超商生意以遊客為主，影響蠻嚴重的。1060828