今年七夕花價平穩

【旅遊經 洪書瑱報導】





今雖然是國慶28日，卻是農曆七月七日，就是國人所謂的「七夕情人節」，每當這個特別的浪漫時刻，有情人們總會相約，不管是共度燭光晚餐或送情人節禮物，有時再搭配送一束浪漫鮮花，尤其對愛花的另一半，更能展現花好愛戀氣氛。今年花卉的產量充足，花價也相對穩定，小資族不妨參考一下。





七夕情人餐，有業者推「小A CUT情人夜套餐」之仲夏七夕調酒-羅密歐與茱麗葉(圖＼台北國賓飯店提供)

新北市農業局長李玟表示，情人節是向情人表達愛意的日子，鮮花是最佳傳情禮物，玫瑰花更是首選，而不同顏色代表不同進展。如粉色玫瑰隱含仰慕曖昧的情誼、白色玫瑰意味著天真和純潔的愛、紅色玫瑰象徵熱情的愛戀、紫色玫瑰代表深沈及守護的愛。除了送花束之外，近年時興的創意盆栽頗受年輕人青睞，讓情人可以一直灌溉這「愛苗」，還能為居家綠化造景！



一般人較常送朵數花語，1朵：你是我的唯一；2朵：兩情相悅；3朵：我愛你；9朵：長相守(差你一個就十全十美)；11朵：一心一意，最愛；12朵：心心相印；20朵：此情不渝；21朵：最愛；22朵：雙雙對對；33朵：愛你三生三世；52朵：吾愛；57朵：吾愛吾妻；99朵：天長地久；100朵：白頭偕老，百年好合；101朵：直到永遠的愛，唯一的愛；108朵：求婚；365朵：天天愛你；999朵：無盡的愛；1001朵：直到永遠！



西洋紫桔梗粉玫

情人節送花可參考花語、花色及數量，這些都隱含不同的愛意與心意。除了最常見代表愛情的玫瑰外，「心心相印」的白百合、「愛的誓言」粉色薔薇、「永恆的愛」紫羅蘭、「愛的告白」鬱金香，皆是浪漫意喻的花卉。除此之外，貼心的另一伴，若能知道對方所愛的花卉，送心中所愛，不失也是一種參考！

依板橋花市店家表示，目前玫瑰花單支約7至10元，花束20支約200元；白百合花束（5支）約150至200元；紫羅蘭花束（10支）約300至350元；鬱金香花束（10支）約700至800元，當然有時因為不同設計包裝，在價位上也會調整及不同！

花卉商品優惠且種類多，情人節想買花束送給情人表達心意的民眾，除了各花市外，各家花店也都會情人節設計許多不同款式的花束供民眾選擇！

圖片：新北市政府農業局提供