澳門澳門國際煙花比賽匯演 宣佈取消旅遊經 (2017-08-28 11:47)
【旅遊經 洪書瑱報導】
原訂邀請澳洲、奧地利、英國、法國、日本、菲律賓、德國、義大利、葡萄牙和中國等10支參賽隊伍將9月將上場的第29屆的《澳門國際煙花比賽匯演》，因日前「天鴿颱風」肆虐後，支持澳門國際煙花比賽匯演的多個部門及單位需要參與風災後的復原工作，全澳門將全力投入救災，且因煙花表演所需的基礎設施亦有受損，綜合各因素，澳門特別行政區政府旅遊局宣佈取消「第29屆澳門國際煙花比賽匯演」所有相關活動。
也提醒欲前往的旅客，現在澳門多個地區及離島多處正進行災後清理及復原工作，請盡量減少前往受影響的地區，讓災後工作得以順利進行，各方請配合及體諒。
除了「澳門國際煙花比賽匯演」取消外，相關活動，如：火樹銀花嘉年華、第29屆澳門國際煙花比賽匯演的獎盃設計比賽、攝影比賽和學生繪畫比賽亦同步取消。龥請欲前往澳門賞煙花滙演的國人注意，以免撲空！
圖片：澳門特別行政區政府旅遊局提供
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