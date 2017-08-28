夢幻蛇種現雙流 大戰攀蜥解饑腸



(中央社訊息服務20170828 11:35:47)夏日的雙流國家森林遊樂區非常的不平靜，潺潺流水，蟲鳴鳥叫，連在蛇類中堪稱夢幻蛇種的灰腹綠錦蛇也蠢蠢欲動，它出現在遊樂區最原始未經干擾的帽子山步道中，被發現它正與攀木蜥蜴上演著生存搏鬥，在林地的步道中央互相張口緊咬對方，對旁的觀察者視若無物，灰腹綠錦蛇畢竟技高一籌，一邊咬住攀蜥不讓它掙脫，一邊用強而有力的身軀將攀蜥身體勒住窒息，在攀蜥氣力耗盡死亡後大快朵頤一番，再以高超的攀爬技巧回到樹上，整個過程長達40分鐘，觀察人員屏息著呼吸完整的記錄著森林裡的一場求生大戰，更可貴的是對象是在台灣極為稀少的蛇種。



灰腹綠錦蛇依據記載是在民國85年才在南部大漢山記錄到的新種，因為數量及目擊次數非常稀少，未被列入保育類野生動物，因而被稱為蛇類中的夢幻物種。灰腹綠錦蛇屬樹棲性的蛇類，它有著令人讚嘆的綠色體色，初見會誤以為是常見的赤尾青竹絲或青蛇，但細看後會發現它深色帶有光澤，腹部帶有淡淡的灰綠色，頭型橢圓有黑色過眼線，靠近腹部的鱗片有著令人驚豔的藍色光澤，為夢幻蛇種特有的魅力，親眼看見他爬樹的功力更是令人驚嘆，筆直的大樹，不一會兒就消失在樹冠和樹葉容為一體了。



雙流遊樂區位於南迴公路上，中央山脈向恆春半島延伸之路段，屬無汙染低干擾之自然環境，豐沛的生物資源在這片森林孕育中最受歡迎之物種八色鳥、穿山甲、食蟹蒙都有機會在這片森林中發現，暑假期間也舉辦了多場次夜宿雙流夜間觀察活動，帶領遊客認識夜間的溪流生態，晚上伴隨水聲蛙鳴入眠，絕對能讓參與的民眾有難以忘懷的體驗，可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/index.aspx)或雙流國家森林遊樂區臉書粉絲專業獲得園區更多活動資訊。



訊息來源：林務局屏東林區管理處



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