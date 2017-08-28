RAW ART新藝市集八月泰夏趴 體驗南島風情的生活美學中央社 (2017-08-28 11:32)
RAW ART新藝市集八月泰夏趴 體驗南島風情的生活美學
(中央社訊息服務20170828 11:31:48)由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的新藝市集，八月場次主題泰夏趴，匯集喜愛東南亞文化及南島風情的藝術家及創作者，邀請民眾抓緊暑假的尾巴，好好的來享受一場泰式party。
多數人對於泰國的想像是重口味的美食料理以及色彩鮮艷的衣著，還有大象、熱帶水果、佛廟等印象，本次參展創作者針對市集主題也在作品上別出心裁，有色彩繽紛的陶作食器、花器，也有濃濃南國風的平面繪畫作品，市集現場還有販售泰式小煎餅，是遠赴泰國取經帶回台南街頭的好味道。市集廣場安排有集體繪畫的創作體驗活動，歡迎民眾踴躍參與，在插畫家ZO4妍廢的引導下，一起畫出泰夏趴的主題畫作，利用隨手可得的工具，像是手中清涼的飲料杯或吸管等，沾染顏料後就可以盡情揮灑作畫。
為鼓勵民眾支持藝術創作者，民眾在市集單一攤位消費150元以上可獲得1點，不限場次累積5點，即可免費兌換新藝市集推出的文宣品，與手作陶藝「小井病院」聯名設計開發的樹豆皿，以及兼具時尚與實用功能的「紙筆袋」，數量有限，送完為止。另外，市集持續歡迎藝術創作者報名參加，詳細活動資訊請至「國立臺南生活美學館」或「RAW ART MARKET 新藝市集」臉書粉絲專頁，即可掌握市集最新動態！
【新藝市集活動資訊】時間：106年8月26日（六），14:00-19:00地點：國立臺南生活美學館戶外廊道及廣場國立臺南生活美學館網站 https://www.facebook.com/tncsec/RAW ART MARKET 新藝市集粉絲專頁 https://www.facebook.com/rawartmarket(廣告)
訊息來源：文化部
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