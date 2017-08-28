2017加拿大多倫多國際發明展 虎尾科大獲金牌及特殊大獎殊榮中央社 (2017-08-28 11:31)
2017加拿大多倫多國際發明展 虎尾科大獲金牌及特殊大獎殊榮
(中央社訊息服務20170828 11:31:14)由國立虎尾科技大學自動化系賴中生訪問教授、覺文郁校長及機械與電腦輔助工程系許坤明教授共同研發製作之Dual-Ratchet Transmission for Mobile Devices and Power Generation (雙向傳動機構) 作品於2017年8月26日參加加拿大國際發明競賽 (2017 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN2017)，除了獲得金牌之外，更在所有33個參加國家/地區中，獲得次高榮譽的Semi-Grand Prize大獎。
此項作品功能是：不論輸入軸為正轉或反轉，輸出軸都朝同一個方向旋轉。可應用的範圍廣泛，包括健身運動車、手搖輪椅、除草機、氣動車輛，目前該技術將朝最大的用途｢海浪發電」做更進一步的研發，利用海浪上升、下降、前進或後退時，均可帶動輸出軸朝同一方向旋轉，發揮四倍的發電功效，希冀在綠能產業領域中盡一分力量。附圖為賴教授向馬來西亞籍年紀僅有七歲且獲得最多獎項的參賽者說明本作品功能，以及上台領獎的照片。
訊息來源：國立虎尾科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219342.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
寬楦頭慢跑鞋．寬楦慢跑鞋．寬楦 球鞋．寬楦 mizuno．寬楦頭 慢跑鞋．寬楦 皮鞋．寬楦休閒鞋．寬楦 asics．寬楦頭．MIZUNO 美津濃 寬楦頭．寬楦 慢跑鞋．寬楦 adidas．鱷魚 寬楦 氣墊鞋．寬楦 跑鞋．MIZUNO 寬楦頭慢跑鞋．寬楦網球鞋．寬楦．寬楦 小牛皮．亞瑟士 慢跑鞋 寬楦．慢跑鞋 寬楦
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多