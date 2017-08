2017加拿大多倫多國際發明展 虎尾科大獲金牌及特殊大獎殊榮



(中央社訊息服務20170828 11:31:14)由國立虎尾科技大學自動化系賴中生訪問教授、覺文郁校長及機械與電腦輔助工程系許坤明教授共同研發製作之Dual-Ratchet Transmission for Mobile Devices and Power Generation (雙向傳動機構) 作品於2017年8月26日參加加拿大國際發明競賽 (2017 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN2017),除了獲得金牌之外,更在所有33個參加國家/地區中,獲得次高榮譽的Semi-Grand Prize大獎。



此項作品功能是:不論輸入軸為正轉或反轉,輸出軸都朝同一個方向旋轉。可應用的範圍廣泛,包括健身運動車、手搖輪椅、除草機、氣動車輛,目前該技術將朝最大的用途「海浪發電」做更進一步的研發,利用海浪上升、下降、前進或後退時,均可帶動輸出軸朝同一方向旋轉,發揮四倍的發電功效,希冀在綠能產業領域中盡一分力量。附圖為賴教授向馬來西亞籍年紀僅有七歲且獲得最多獎項的參賽者說明本作品功能,以及上台領獎的照片。



訊息來源:國立虎尾科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219342.aspx