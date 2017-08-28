文化部辦理「社區營造及村落文化觀摩見學活動」 彰化埔鹽大有社區，大大有看頭！中央社 (2017-08-28 11:22)
文化部辦理「社區營造及村落文化觀摩見學活動」 彰化埔鹽大有社區，大大有看頭！
(中央社訊息服務20170828 11:22:28)想知道臺灣大規模將生物炭應用於田間的開路先鋒「彰化縣埔鹽鄉大有社區」，如何將農業廢棄物轉成社區新產業「金炭稻」？社區在有機農業、環保低碳、文化資產保存到社區照護等積極經營的成就，有目共睹。因此，國立彰化生活美學館於9月16日(六)辦理「106年文化部推動社區營造及村落文化觀摩見學」活動，大有社區理事長吳素秋女士，將現身說法，並邀請雲林科技大學設計學院黃世輝院長、文化資產維護系所李謁政副教授，分享社區營造概念與現場學員互動座談，帶您深入了解社區永續經營社區的心路歷程及秘訣。更不容錯過社區為您精心安排規劃的「文化微旅行」，走訪煥然一新的「築巢書院」，瞭解社區空間從過去到現在改造的歷程，以及保存良好、深具人文底蘊的「陳家古厝」，留著哪些大師雕梁畫棟的風華，還有社區農學宿的「傳青意棧」等多處的導覽解說，帶您一同認識別具特色的大有社區，即日起至9月8日(五)期間，歡迎對社區營造有興趣的民眾免費報名參與，名額有限，額滿截止。
報名網址：https://goo.gl/forms/2N4Nz3DJg1MTbKs32 詳細活動訊息，請至國立彰化生活美學館官方網站「最新公告」：http://www.chcsec.gov.tw(廣告)
訊息來源：文化部
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