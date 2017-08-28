日本三菱電機株式會社參訪崑山科大 將跨國合作eFactory智慧工廠



(中央社訊息服務20170828 11:21:57)日本三菱電機株式會社eFactory(FA) 海外事業兼戰略企劃部經理太田俊日前拜訪崑山科大，副校長李天祥親自接待，除引導參觀該校新建置的工業4.0技術研發中心外，同時商討雙方日後於eFactory智慧工廠的國際產學合作計畫合作的方式及項目。



崑山科大建置工業4.0技術研發中心，校方積極開發出許多新的技術，同時訓練大學部學生實際操作智慧產線系統。另外，本產線自動化PLC控制的元件選用日本三菱電機的廠牌，使太田俊經理印象非常深刻。太田俊經理期望該校學生經過中心訓練後能夠到三菱電機就業，並邀請李天祥副校長前往日本東京三菱電機株式會社總部參觀。



李天祥副校長表示，工業4.0智慧工廠是未來的趨勢，該校建置工業4.0技術研發中心，從中心地點選擇、場域布置規劃到雙主軸智慧產線設備功能建置，最後加上重點規劃的物聯網智慧環控系統，將所有系統藉由物聯網(Internet of Thing, IoT)整合在手機或平板上，展現出虛實整合系統(Cyber-Physical System, CPS)應用於未來智慧工廠的營運操作模式中。該次藉由與日本三菱電機株式會社的合作，將共同訓練工業4.0跨領域的核心人才，提升臺灣中南部工業4.0及「5+2」創新產業人才技術水準。



三菱電機集團事業（攝陽企業股份有限公司）總經理渡邊努今年親自蒞校崑山科大52週年校慶典禮，他發現崑山科大提供智慧化生產觀摩的最佳示範場地，投入科技教育的同時又能掌握產業脈動，相信能將工業4.0、以及三菱電機倡導的「e-F@ctory」精神發揚光大，帶來符合職場需求的學習經驗，期望能成為長期合作的夥伴。



崑山科大也將於9月21日上午10點半舉行「工業4.0技術研發中心」開幕剪綵典禮暨「工業4.0」智慧製造產學高峰論壇，不僅渡邊努總經理將蒞臨剪綵，太田俊經理也會於下午的專題演講，分享「eFactory」的技術與經驗。另也邀請多位產業界及學術界先進蒞校專題演講，歡迎全校師生踴躍報名參加。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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