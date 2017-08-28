陸媒：洞朗對峙不丹邊境 印軍車隊集結中央社 (2017-08-28 12:23)
（中央社台北28日電）中印在邊界洞朗地區對峙超過2個月，大陸官媒今天刊出前往不丹一側最接近對峙點的軍事重鎮實地採訪顯示，印軍車隊向邊境集結。
環球時報刊出目前所能到達不丹一側最接近洞朗對峙點的小鎮哈阿（Haa）的採訪報導顯示，通往不丹、印度邊境路上，經常可以遇到印度軍隊的車輛。印度軍隊車輛在不丹西部帕羅（Paro）通往哈阿的方向集結。
哈阿鎮是不丹哈阿宗的首府。「宗」是相當於縣的行政單位。
越過不丹與中國大陸邊界就是中國大陸西藏自治區日喀則市下轄的亞東縣。從圖上看，亞東縣就像個倒懸的牛角，牛角東側是不丹的哈阿宗，西側是印度的錫金邦，對峙就發生在牛角西部—亞東縣洞朗地區的多卡拉。環球時報報導，這裡距離哈阿直線距離僅約40公里（先前有外媒報導是21公里）。
哈阿在旅遊方面名氣小，卻是不丹的軍事重鎮。不丹皇家陸軍的第二中隊就駐紮在河谷谷源的達姆塘。據村中一名年長者說：「繼續沿著河谷向西，到中國西藏步行需要大約兩天時間。不過現在局勢緊張，頂多再走10公里就過不去了，因為那裡有軍隊把守。」
哈阿和西藏的通商道路現在也基本封死了。
報導說，哈阿當地所有採訪對象無論老幼，面對記者提出的中印對峙問題都顯得很為難，即使有回答，也大致相同。他們只會談通商山路的關閉對生計造成影響，但絕不會在中印間選邊站。多數的回答是「我們是小國」。1060828
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