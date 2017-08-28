國慶連假請假攻略 國內外旅遊十大推薦MOOK景點家 (2017-08-28 11:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
雙十國慶日是每年國人期待的假期之一，今年國慶連假有4天，包含週一彈性放假，會從10月7日一直到10月10日。然而4天對於想出國旅遊的人來說天數不多，剛好10月4日也是中秋佳節，因此可以請5號跟6號，總共就能連放7天；抑或是連11、12、13號也一起請，這樣可以連放12天假
十月國慶日行事曆 (圖／人事行政局)
許多遊客計畫在國慶假期安排出國旅遊，其中以日本最受歡迎，不過熱門時段及國家的機位與飯店相當搶手，因此遊客們不妨也可以考慮國內旅遊。以下推選國內外十大旅遊地區，可作為假期規劃的參考。
國內：
宜蘭、花蓮、台東、南投、小琉球
國外：
東京、九州、北海道、南韓、泰國
日本旅遊是國內最常造訪的觀光地 (圖／國營日立海濱公園)
國內旅遊以花東縱谷、南投清境最為熱門，不僅景色壯觀，天氣也十分涼爽，國慶4天連假相當充裕。國外旅遊則是東京、北海道、九洲和琉球詢問度最高，以萬聖節與賞楓活動最為熱門。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15859
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