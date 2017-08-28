文／MOOK景點家編輯部整理報導



隨著七夕情人節到來，除了可以在國內旅遊外，許多人也會選擇到國外度過，因此各大廉航公司也紛紛祭出七夕優惠，其中香港低成本航空HK Express特別推出「買來回機票，去程台幣10元」的驚喜優惠，凡購買台中或花蓮至香港的來回程機票，去程只需台幣10元起。

香港廉航HK Express推出10元驚喜優惠 (圖／HK Express)

香港廉航HK Express推出10元驚喜優惠 (圖／HK Express)

HK Express推廣優惠開始於2017年8月29日00:00起至8月31日23:59，飛行日期適用於2017年9月12日至2018年10月27日。遊客們不妨可以安排一趟香港浪漫之旅，趁著中秋假期或國慶連假，留下一段美好的回憶。

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