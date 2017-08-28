去程只要台幣10元 廉航推七夕震撼優惠MOOK景點家 (2017-08-28 11:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
隨著七夕情人節到來，除了可以在國內旅遊外，許多人也會選擇到國外度過，因此各大廉航公司也紛紛祭出七夕優惠，其中香港低成本航空HK Express特別推出「買來回機票，去程台幣10元」的驚喜優惠，凡購買台中或花蓮至香港的來回程機票，去程只需台幣10元起。
香港廉航HK Express推出10元驚喜優惠 (圖／HK Express)
HK Express推廣優惠開始於2017年8月29日00:00起至8月31日23:59，飛行日期適用於2017年9月12日至2018年10月27日。遊客們不妨可以安排一趟香港浪漫之旅，趁著中秋假期或國慶連假，留下一段美好的回憶。國慶連假怎麼請？最多12天必看攻略！還有國內外旅遊推薦
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16152
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