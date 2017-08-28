紅到日本去! 台北浮誇系少女奶昔店MOOK景點家 (2017-08-28 11:44)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導
位在台北西門町的 Meat Up ，美麗的漸層果汁及浮誇系奶昔超吸睛，火鶴牆面更是吸引了許多人前往用餐，拍照上傳打卡! 超熱門程度連日本都有報導，更被日本網友票選最想嘗試的美食之一!
人氣招牌浮誇奶昔-紅心皇后。(圖 / Meat Up)
Meat Up 空間較小，粉色刷牆不走白，掛上幾束乾燥花和小燈，馬賽克藍色磚面結合木頭櫃檯，呈現微微英式走台式的復古年代風格，靠門的店內牆上和店家左外牆上，均有著店主自己手繪的彩畫精神創作。
可愛的復古手繪風店面超好拍。(圖 / Meat Up)
近期更推出超夢幻蛋糕「睡美人」，每日兩點販售，一天只限量十份。上頭完完全全都是可以吃的花，主要使用豆沙下去裝飾配上奶油與蛋糕，就像是藝術品般，美的令人屏息！
最新推出有如夢幻藝術品的花朵蛋糕。(圖 / Meat Up)
不改浮誇本色的Meat Up，在今年夏天推出飲品「芒什麼」，杯外掛著一整片的芒果驚艷了不少人！目前暫定供應到8月底，不過還是會視芒果季的供應時間再決定確切時間。喜歡芒果酸甜滋味的人絕對要趕緊把握機會。
把握今夏最後一批芒果！今夏熱門打卡飲品。(圖 / Meat Up)
除了夢幻的飲料和蛋糕，Meat Up還有販售漢堡、義大利麵等多樣化的鹹食供選擇~和姊妹們小聚拍照打卡再適合不過了!
【Info】
Meat Up
地址：台北市萬華區武昌街二段124號(西門電影街)
時間：10:00-22:00
電話：02 23314200
漸層飲料大特搜 六大飲品美味和視覺一次擁有
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15840
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