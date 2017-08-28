文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



花蓮還有一處隔絕都市的世外桃源！位在台九線上的大農大富平地森林園區，在中央山脈與海岸山脈間的秘境，經過林務局十年造林計畫，成為全國第一座平地森林，1千250公頃的園區，除了相當於48座大安森林公園，也是大自然的超級吸碳造氧機，由於園區內被大量植栽包覆，更被林務局譽為「花東縱谷中的一顆翠綠寶石」。

空拍下的大農大富平地森林園區展現園區的美麗（圖／大農大富平地森林園區）

空拍下的大農大富平地森林園區展現園區的美麗（圖／大農大富平地森林園區）

大片的樹幹經由大家精心彩繪後呈現不同的風樣（圖／大農大富平地森林園區）

大片的樹幹經由大家精心彩繪後呈現不同的風樣（圖／大農大富平地森林園區）

大農大富平地森林園區除了豐富生態還有著許多超好拍的地景藝術，不僅有超美麗的壯觀繽紛大花海、彩色立樁以及大片的彩繪樹幹，各個都被網友誇讚超美超好拍！

大型的彩色立樁也是園區中的好拍景點之一（圖／大農大富平地森林園區）

大型的彩色立樁也是園區中的好拍景點之一（圖／大農大富平地森林園區）

到了秋天也有美麗的楓香自行車大道可以騎車賞楓（圖／大農大富平地森林園區）

到了秋天也有美麗的楓香自行車大道可以騎車賞楓（圖／大農大富平地森林園區）

大農大富平地森林園區秉持「低碳、低開發、低商業性」三低原則，設計生態、人文、美景與兼具環保特質的綠能設施，並結合周邊農業、城鄉文化、等產業與資源，是個讓人放鬆休憩、遠離塵世喧囂的好去處。



【Info】

大農大富平地森林園區

地址：花蓮縣光復鄉大農路31號

電話：03-870-0870





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