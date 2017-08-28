農業部日前發佈《關於加快東北糧食主產區現代畜牧業發展的指導意見》，提出突出東北騰挪空間較大的優勢，著力提升養殖規模化水平；補齊東北畜產品加工流通短板，加強對東北地區畜牧業發展的政策扶持。到2020年，東北現代畜牧業建設取得明顯進展，產業結構調整基本完成，優質安全畜產品生產供應能力明顯增強，肉類和奶類產量佔全國總產量的比重分別達到15%和40%以上。到2025年，東北畜牧業基本實現現代化。

長期以來，受飼養方式粗放、畜產品加工和運銷能力不足等因素影響，東北畜牧業發展水平與豐富的糧草資源不相稱、不同步，主要表現為「冷」「遠」「高」「低」四方面：「冷」，指設施條件差，牲畜在冬季低溫嚴寒中能量消耗大，增加了養殖成本；「遠」，指區位偏遠，運力不足，資源優勢和產品優勢不能轉化為市場優勢；「高」，指玉米臨時收儲政策推高了價格，與東部沿海地區大量使用低價進口玉米和高粱比，失去了競爭優勢；「低」，指生產方式粗放，畜牧業生產效率總體低於全國平均水平。

「當前，東北地區畜牧業發展迎來了重大機遇。」農業部副部長於康震表示，玉米臨時收儲政策改革以來，國內玉米價格下降了30%左右，有利於降低養殖業成本，有了與東部沿海地區競爭的基礎；人們對有機、綠色畜產品等高端消費需求不斷增加，為東北畜牧業發展創造了更大消費空間；沿海地區、水網地帶禁養限養，倒逼畜牧生產北移西進，東北廣袤的土地有足夠的接納能力。加快東北畜牧業發展的條件都已具備。

玉米種植帶和畜牧養殖帶緊密結合，是世界農業發展的一條普遍經驗，而我國東北玉米帶的畜牧業發展落後於其他畜牧主產區。2016年，四省區（內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江）生豬年出欄量僅為7100萬頭左右，比不上四川一省的出欄量。加快東北糧食主產區畜牧業發展，推動玉米就地轉化、帶動青貯玉米種植，建立糧經飼統籌的農業結構，是調結構的必由之路。

據了解，豐富的種植業資源是東北地區畜牧業加快發展的強大優勢。四省區既有糧食，又有秸稈、牧草，2015年糧食產量和秸稈產量分別佔全國的24%和41%；青貯玉米、苜蓿等優質牧草分別佔全國產量的70%和13%。同時，東北地區發展畜牧業在人工成本、土地資源等方面具有明顯優勢。據調查，東北四省區養殖業僱工成本比全國平均水平低20%至30%。與中原和南方水網地區比，東北養殖用地相對寬裕。

事實上，近兩年，國內大型畜牧業龍頭企業相繼布局東北地區。初步統計，四省區在建生豬養殖項目投資已經超過615億元，2018年底前可新增出欄1540萬頭。大型龍頭企業發展起點高、產業鏈長，有利於東北現代畜牧業「彎道超車」。

「加快東北糧食主產區畜牧業發展，要著力打造東北畜產品的競爭優勢。」於康震表示，東北地區歷來就是畜產品價格窪地，肉、蛋價格總體低於全國平均水平，在東北發展現代畜牧業，不是簡單地把南方水網地區的生豬產能轉移過來，而是要用好用足東北地區的好資源、好條件，把資源優勢轉化為經濟優勢。

如何利用好資源優勢？農業部提出，要在集約化、規模化上做文章。利用東北人均耕地多、發展空間大的優勢，加強政策引導，鼓勵全國有實力的農牧業龍頭企業到東北建場，通過產加銷一體化、「企業+家庭牧場」等方式發展集約化規模化養殖；要突出東北畜牧業的特色和優勢，在綠色化、品牌化上做文章。優良的生態環境是東北的天然優勢，黑土地是一塊「金招牌」。打好綠色牌、有機牌，引領實現產品綠色化，打造東北地區的獨特競爭優勢。

畜牧業是資金密集型產業。為解決資金難題，《指導意見》提出，加大東北現代畜牧業建設政策資金扶持力度。利用全國農業信貸擔保體系，加大對畜牧業發展的信貸支持。加快推廣畜牧養殖和價格保險，保障持續穩定經營。積極探索通過政府與社會資本合作、政府購買服務、以獎代補、風險補償等方式，引導和支持社會資本向東北地區聚集，著力做強畜禽牧草種業、優質飼草料供應、產品加工流通關聯產業。（經濟日報·中國經濟網記者 喬金亮）