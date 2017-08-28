經濟日報-中國經濟網北京8月28日訊 周一滬深兩市早盤小幅高開，券商、有色金屬等權重股集體走強，浙商證券、國盛金控等封板，帶動上證50一度大漲2%，滬指盤中漲逾1%，最高觸及3375點，續創新高。盤面上權重小盤齊飛，非銀金融領漲逾3%，計算機、電子等小盤股漲幅居前，帶動創業板大漲逾2%。題材概念方面，次新股指數大漲近4%，十幾隻個股漲停。香港恒生指數盤中站上28000點，創2015年5月以來高點。

滬指休報3360.17點，漲幅0.86%;深成指報10839.05點，漲幅1.69%;創業板指報1852.41點，漲幅2.18%;中小板指報7343.90點，漲幅2.05%。

滬市成交1779.05億元，深市成交1889.47億元，兩市合計成交3668.52億元，較上一交易日的2215.27億元明顯放量。

盤面上，僅有鋼鐵下跌，其餘板塊上漲，具體到各板塊，非銀金融、計算機、電子、有色金屬等板塊上漲，其中非銀金融領漲。題材概念方面，打板指數、次新股指數、小程序指數、人工智慧指數等領漲，僅有ST概念指數下跌。

【消息面】

交通運輸部:交通運輸部日前會同國家發改委修訂印發了《港口收費計費辦法》，並將於9月15日起實施，有效期為5年。此次修訂《辦法》，進一步完善了港口價格形成機制，預計每年可為航運企業減負2億元。

最高人民法院:28日公佈的一則司法解釋明確：公司股東濫用權利，導致公司不分配利潤給其他股東造成損失的，司法可以適當干預，以實現對公司自治失靈的矯正。

中債登:於28日發佈的《中國綠色債券市場2017半年報》顯示，截至6月末，中國綠色債券發行總量達到115.2億美元(摺合人民幣793.9億元)，同比增長33.6%，佔全球綠色債券市場的20.6%。

【機構熱議】

方正證券：突破3300點開啟新征程。為什麼現在大盤能過3300點?其一是熱點輪動，大盤3016點見底以來，市場熱點輪動，每到關鍵點位，藍籌搶關奪隘或維穩大盤，一旦關口站穩，指標股搭台，題材股唱戲，市場活躍度提升，人氣不散;其二是賺錢效應，本輪行情熱點此消彼長，題材股全面開花，賺錢效應吸引場外資金流入，市場流動性良性循環，大盤每一次調整，都有場外資金湧入托起大盤;其三是政策扶持，從「大小非」解禁新政，到證券市場地位提升，從養老金入市，到A股納入明晟，市場信心得到恢復。因此，3300點關口才一舉突破。

開源證券：近期市場交易量較小，指數支撐較強，增量資金依然有限，可以判斷市場資金並不看空市場，增量資金和場內資金觀望情緒較濃。目前各行業不存在大的風險，且周期板塊集體回調之後存在一定的安全邊際，銀行、保險、券商近兩日有大資金流入跡象。部分短炒資金有撤退跡象，但中長線機構資金沒有離場。行情雖然沒走壞，但絕不是牛市，而是典型的震蕩市。等你發現熱點基本上都晚了，即便是強勢股，短期漲幅最大在20%到30%之間就開始下跌，短線獲利盤此時就會湧出砸盤。所以這種行情不好操作，最好的辦法就是增加耐心，守株待兔。

A股市場板塊及個股漲跌幅排行

外圍市場

截至發稿時

？？？ 指數名稱？？？？？？ ？最新價？？？？？？ ？漲跌額？？？？？？？ 漲跌幅

？？？ 恒生指數 ？ ？27986.91？？？？？？138.75？？？？？？？？0.50%

？？？ 日經225指數 ？？ 19449.50？？？？？？-3.11？？？？？？？？ -0.02%

？？？ 韓國指數 ？？？ 2369.40？？？？？？ -9.11？？？？？？？？ -0.38%

？？？ 澳大利亞指數？？？？5766.20？？？？？？？-37.21？？？？？？？？-0.64%

？？？ 道瓊斯平均？？？？？ 21813.67？？？？？？30.27？？？？？？？？ 0.14%

？？？ 標普500？？？？？？？？ 2443.05？？？？？？？4.08？？？？？？？？？ 0.17%

？？？ 納斯達克綜合？？？ 6265.64？？？？？？？-5.69？？？？？？？ ？-0.09%

？？？ 德國DAX指數 ？ ？12167.94？？？？？？-12.89？？？？？？？？-0.11%