？？？？華龍網8月28日11時訊 8月20日16時許，沙坪壩區公安分局西永派出所接群眾報警稱：乘坐公交車發現錢包不見了，裏面有剛從銀行取的3010元錢。

？？？？接警后民警迅速趕往現場，報警人是一對老人，非常著急，經了解丟失的錢是老人剛從銀行取出的生活費用，放在錢包裏面，外面還用一個塑膠袋袋包起的。民警一邊安撫老人，一邊了解情況。詢問后得知老人在14時許在西永郵政銀行取錢后，在銀行門口乘坐409公交車返回位於四期安置房的家，下車回家后發現錢包不在了，原路返回尋找未果，於是報警求助。民警觀察到老人裝錢包的褲包是好的，但口很低，裏面的東西很容易掉出來，民警判斷老人的東西可能遺失在附近，於是陪同在老人下車後路過的地方再次進行尋找，途中遇到一名清潔工在路邊打掃清潔，民警上前詢問打掃清潔時是否看到一個錢包。清潔工反映剛才看到地上有一個塑膠袋，當時以為是誰甩的垃圾袋，就把它掃走倒進附近的垃圾箱裏面去了。民警立即陪同老人前往垃圾箱，經過翻找，發現之前的塑膠袋，打開之後裏面果然有一個錢包，錢包里有3010元和銀行卡、醫保卡，經過核對正是報警老人丟失的東西，一樣沒少。老人拿到丟失的錢，心情萬分激動，緊握住民警的手，表示非常感謝。