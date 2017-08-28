？？？？華龍網8月28日11時訊 （通訊員 閆佳偉）8月24日下午，北碚烏雲密布，狂風大作，瓢潑大雨傾盆而下。

？？？？為避免雨天道路發生擁堵， 北碚交巡警支隊三大隊民警早早就站在三溪口高速路段。17時許，雨漸漸變小，但是路面依然濕滑，執勤民警突然發現，在紅綠燈丁字路口一輛等待通行的盼達租賃車，信號燈變為綠燈卻還停在原地，後面排隊的車輛紛紛按喇叭，聲音響成一片。

？？？？民警趕緊上前查看，駕駛員遠遠看見民警，從駕駛室探出頭來：「警察同志，車子壞了，開不走了！」民警張顯福立即指揮後方等待車輛有序通行，並安慰駕駛員不要慌張。交通稍有緩解，民警張顯福和駕駛員一起把車推到不阻礙交通的地方，同時不忘提醒後方車輛注意安全。

？？？？民警推車的一幕，被過往的市民看在眼裡，大家紛紛稱讚。一位市民表示，看到有交巡警在為大家安全出行默默付出，覺得心裏很踏實，也為他們辛苦地工作表示敬意。