？？？？華龍網8月28日11時訊（通訊員 伍朝霞）為進一步強化全區社會面治安管控工作，有效消除各類安全隱患，營造良好的社會安全穩定環境，8月23日晚，黔江區公安局組織開展集中統一清查行動，向各類違法犯罪、安全隱患發起凌厲攻勢。

？？？？當日晚9時，黔江區公安局集結400餘警力對城東、城西、城南、舟白、正陽轄區內治安情況複雜、外來人員集中的出租房、工地工棚及旅館、茶樓、洗浴場所、歌舞娛樂場所、網吧等進行集中清查，同時在各交通要道設卡盤查。

？？？？行動中，共清查賓館、網吧、酒吧等娛樂行業場所共96家，抓獲盜竊嫌疑人2人，收繳管制刀具5把，抓獲違法人員8人，查處不按規定登記住宿旅客信息賓館8家，查處未如實登記上網人員信息網吧5家，登記出租房屋40戶，流動人口111人，下發消防隱患責令整改通知書13份，檢查車輛235輛，查處重型車輛超員6起、小型汽車超員3起，飲酒駕駛1起，其他交通違法行為59起。