黔江公安開展清查行動 集中打擊各類違法犯罪北京新浪網 (2017-08-28 11:47)
？？？？華龍網8月28日11時訊（通訊員 伍朝霞）為進一步強化全區社會面治安管控工作，有效消除各類安全隱患，營造良好的社會安全穩定環境，8月23日晚，黔江區公安局組織開展集中統一清查行動，向各類違法犯罪、安全隱患發起凌厲攻勢。
？？？？當日晚9時，黔江區公安局集結400餘警力對城東、城西、城南、舟白、正陽轄區內治安情況複雜、外來人員集中的出租房、工地工棚及旅館、茶樓、洗浴場所、歌舞娛樂場所、網吧等進行集中清查，同時在各交通要道設卡盤查。
？？？？行動中，共清查賓館、網吧、酒吧等娛樂行業場所共96家，抓獲盜竊嫌疑人2人，收繳管制刀具5把，抓獲違法人員8人，查處不按規定登記住宿旅客信息賓館8家，查處未如實登記上網人員信息網吧5家，登記出租房屋40戶，流動人口111人，下發消防隱患責令整改通知書13份，檢查車輛235輛，查處重型車輛超員6起、小型汽車超員3起，飲酒駕駛1起，其他交通違法行為59起。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
颱風又來了！這次還有更壞的消息...【北京新浪網】
上將李作成曾參與對越反擊戰 98年抗洪曾遇險【北京新浪網】
江西發現新B型血 更新全球人類血型資料庫【北京新浪網】
島內學者怒批課綱修訂政治化 認為台當局意在「去中」【北京新浪網】
陝西延安警方查獲一起盜竊國家電力生產比特幣案【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多