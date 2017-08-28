墊江公安民警乒乓球場上展風采北京新浪網 (2017-08-28 11:47)
？？？？華龍網8月28日11時訊 （通訊員：余水清）近日，墊江公安民警積极參加縣四運會，以振奮的精神、飽滿的熱情、昂揚的鬥志充分展現了公安民警的風采。
？？？？8月24日，縣四運會乒乓球正在激烈進行著。縣局參賽隊員場下積極準備、反覆練習，充分做好賽前的各項工作準備；場上不畏強手、頑強拼搏，以出色的乒乓技能取得了優異的成績。
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