北碚萬達廣場航拍圖（資料圖）

？？？？華龍網8月28日11時訊 （通訊員 陳遠鴻）8月25日、26日、27日為北碚萬達廣場開業典禮，前往參加典禮人數、車流量會有明顯增加，特別是馮時行路、景峰路、安禮路、安仁路、安平路等路段交通流量將出現較大增長。為了確保道路有序、安全和暢通，北碚交巡警溫馨提示：

交巡警維持秩序中

？？？？前往萬達廣場群眾自覺遵守交通法律法規，切勿隨意變更車道、強行超車會車、超速行駛、疲勞駕駛。遇道路擁堵時，依次排隊通過，自覺服從交巡警和交通維護人員指揮。

？？？？萬達廣場周邊道路馮時行路、景峰路、安禮路、安仁路等路段，禁止機動車停車。前往萬達廣場的機動車可停放在萬達廣場室內、室外停車場，行政審批大廳后室外停車場，以及周邊小區停車庫。

？？？？萬達廣場周邊為單行道，由萬達廣場3號門（馮時行路安仁路口）進，萬達廣場1號門（馮時行路安禮路口）出。請廣大駕駛員朋友聽從現場交巡警指揮，保持有序通過。