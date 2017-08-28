新京報快訊(記者 趙毅波)荃銀高科股權戰再生波瀾。8月28日，荃銀高科發佈公告，在近日召開的臨時股東大會上，包括《關於公司發行股份及支付現金購買資產方案的議案》在內的17項議案被否決。

荃銀高科為位於合肥的種子行業龍頭企業，被稱為「中國創業板種業第一股」，近年來持續處於股權之爭狀態，而與公司創始人、董事長張琴處於對峙的一方即是中植系。早在2015年11月，荃銀高科就曾披露重組方案，擬1.44億元收購同路農業60%股權，但據報導，該方案於2016年5月召開的公司股東大會上遭中植系股東否決，未獲通過。

7月21日晚，荃銀高科正式發佈重組方案，擬發行股份及支付現金購買同路農業100%的股權，其中，股份支付對價佔總對價的60%，現金支付對價佔總對價的40%，同時擬以詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份募集不超過12,520萬元配套資金，不超過標的資產作價的43.47%，用於支付購買資產的現金對價及本次重組相關費用。

荃銀高科稱，本次收購同路農業100%的股權是公司圍繞上述發展戰略實施種子業務多元化發展重要舉措之一。交易完成後，公司的種子品種更加豐富可以使公司更加靈活地制定經營策略，提高公司整體抗風險能力。

目前，尚不知中植系股東在近日荃銀高科的股東大會上對上述17項議案的態度。但在近期，隨著大北農的突然進入，荃銀高科管理層與中植系的關係趨於微妙。

今年5月，張琴在接受新京報記者專訪時表示，「4月27日，為重啟收購四川同路，我們準備申請股票停牌，但在和中植系溝通過程中，發現它在拖延時間，以讓大北農進來。」

根據5月12日荃銀高科發佈的公告，大北農在5月5日至10日期間增持了荃銀高科1628.81萬股，約佔荃銀高科總股本的5%。這距離荃銀高科停牌只有2天的時間。目前大北農及其一致行動人通過二級市場舉牌，已成為持有荃銀高科9.91%股權的第三大股東，成為中植系、張琴之外的另一重要股東。

大北農的入局引發了包括荃銀高科董事長張琴在內的多方質疑，其後荃銀高科向大北農發函詢問其與中植系的關係。新京報記者注意到，早在2015年，重慶中新融拓投資中心(有限合夥)(以下簡稱中新融拓)參與了大北農的定向增發，中植系也由此成為持股大北農0.98%的第九大股東。

然而，就在外界對大北農與荃銀高科管理層關係感到疑惑的時候，荃銀高科卻發佈了一則與大北農的合作計劃。

8月10日，荃銀高科公告稱，將出資1530萬元，與大北農控股的子公司金色農華合資設立註冊資本3000萬元的安徽荃華種業科技有限，荃銀高科持股比例51%，金色農華持股比例49%。

荃銀高科稱，荃銀高科、金色農華均為中國種業十大信用明星企業之一。本次公司擬與金色農華共同設立合資公司的主要目的是將雙方前期在科研領域的交流與合作拓展至市場推廣領域，促進雙方資源配組品種的開發，實現新品種效益的最大化，強強聯合、優勢互補，探索現代種業發展新模式。

編輯：王曉琳