中新社北京8月28日電 (記者 張蔚然 梁曉輝)中小企業促進法修訂草案28日提請十二屆全國人大常委會繼續審議。修訂草案三審稿規定，金融機構應當發揮服務實體經濟的功能，高效、公平地服務中小企業。

\r

\r



全國人大法律委員會副主任委員孫寶樹當天在向十二屆全國人大常委會第二十九次會議作說明時表示，有的常委會委員建議，根據全國金融工作會議有關金融機構要回歸本源，為實體經濟服務的精神，進一步明確金融機構服務實體經濟和中小企業的功能。法律委員會經研究，建議明確規定，金融機構應當發揮服務實體經濟的功能，高效、公平地服務中小企業。

\r

\r



此外，為貫徹落實中央關於完善產權保護制度的有關要求，加強對中小企業財產權及其他合法權益的保護，法律委員會建議在總則立法目的中增加規定「維護中小企業合法權益」，同時明確規定，國家保護中小企業及其出資人的財產權和其他合法權益。

\r

\r



為使金融產品和服務更好地滿足中小企業需要，修訂草案三審稿提出，國家鼓勵各類金融機構開發和提供適合中小企業特點的金融產品和服務。

\r

\r



孫寶樹指出，有的常委委員提出，有的地區性中小銀行盲目到大城市異地擴張業務，不為當地的實體經濟提供服務，建議在法律中對地區性中小銀行服務當地小型微型企業提出要求。鑒於此，法律委員會建議增加規定，地區性中小銀行應當積極為其所在地的小型微型企業提供金融服務，促進實體經濟發展。

\r

\r



此外，修訂草案三審稿還著力解決中小企業引進人才難的問題，規定縣級以上人民政府有關部門應當拓寬渠道，採取補貼、培訓等措施，引導高等學校畢業生到中小企業就業，幫助中小企業引進創新人才。國家鼓勵科研機構、高等學校支持本單位的科技人員以兼職、掛職、參與項目合作等形式到中小企業從事科技成果轉化活動，並按照國家有關規定取得相應報酬。(完)