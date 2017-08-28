涉嫌恐襲 第二名白金漢宮外襲警嫌犯被捕北京新浪網 (2017-08-28 11:50)
25日晚間，襲擊事件發生后，白金漢宮附近的交通暫時中斷，大批警員增調現場。（視覺中國）
中國網新聞8月28日訊 據英國廣播公司（BBC）報導，英國警方27日表示，第二名與白金漢宮外襲擊事件有關的男子已經被逮捕。
倫敦警察廳說，這名30歲的男子涉嫌「參與、籌備和教唆恐怖主義行為」。警方還搜查了他在西倫敦的住處。
當地時間25日晚，一名持刀男子在白金漢宮外駕車沖向一輛警車后在警察前停下，后受到3名警察的阻攔。
倫敦警察廳的反恐部的負責人迪安·海頓警官海頓說，警察使用催淚噴霧劑迅速將一名26歲、來自倫敦以北的魯頓地區的男子制服。
這名男子當時手持長達4英尺（1.22米）的一把劍。
在執法過程中，兩名警察手臂和手部受划傷被送往醫院治療，但傷勢不重。第3名警察受輕傷。
英國警方指，事件是否與恐怖襲擊有關，言之尚早。
白金漢宮的一名發言人說，白金漢宮26日照例對遊客開放，沒有受到影響。
根據目前公佈的消息，肇事男子將車子停泊在警察附近。警員看到車後座上有一把長劍后，準備拘捕他。
警方將持刀男子以「襲擊致造成身體傷害」罪逮捕。
事發於白金漢宮前的林蔭路拐彎處發生。當時沒有皇室成員身處白金漢宮。
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