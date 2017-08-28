標準化法修訂草案二審 推動在國防軍隊建設中採用民用標準北京新浪網 (2017-08-28 11:51)
中新社北京8月28日電 (記者 梁曉輝 張蔚然)標準化法修訂草案28日第二次提請十二屆全國人大常委會審議。修訂草案二審稿增加規定，國家推進標準化軍民融合和資源共享，提升軍民標準通用化水平，積極推動在國防和軍隊建設中採用民用標準，並將先進適用的軍用標準轉化為民用標準。
此前修訂草案規定，制定標準應當有利於推進軍民通用標準建設和資源共享。有的常委會委員提出，為落實軍民融合發展國家戰略，推進軍民標準通用化建設，應當在本法中充實軍民標準融合發展的內容。對此，修訂草案二審稿增加上述規定。
修訂草案二審稿對標準的分類作了進一步明確，規定：標準包括國家標準、行業標準、地方標準和團體標準、企業標準。其中，國家標準分為強制性標準、推薦性標準，行業標準、地方標準是推薦性標準。
同時，為發揮標準在促進技術創新、產業升級中的引領作用，支持利用自主創新技術制定重要行業、新興領域的企業標準、團體標準，修訂草案二審稿規定：國家支持在重要行業、戰略性新興產業、關鍵共性技術等領域利用自主創新技術制定團體標準、企業標準。
修訂草案二審稿並提出，縣級以上人民政府應當支持開展標準化試點示範和宣傳工作，傳播標準化理念，推廣標準化經驗，推動全社會運用標準化方式組織生產、經營、管理和服務，發揮標準對促進轉型升級、引領創新驅動的支撐作用。(完)
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