西單大悅城門口現：郝眺悌，你在哪裡？

西單大悅城門口現：郝眺悌，你在哪裡？

中新網8月28日電 近日，北京最熱鬧、最忙碌、最時尚等標誌性地標性建築被一則奇特的尋人字樣點亮，有目擊者稱，這些標語是由投影裝置直接投放在建築物主體上的光影效果，在夜晚的北京城顯得格外醒目，引發不少人的圍觀，拍照。「郝眺悌，你在哪裡？」頻現的投影讓「郝眺悌」是誰成為了熱議話題。時間臨近七夕，不少人猜測這是七夕的花式表白。

鼓樓現：郝眺悌，你在哪裡？

鼓樓現：郝眺悌，你在哪裡？

據知情人透露，這一場瘋狂又浪漫的全城尋人，實則是中糧我買網高品質食材會員制宅配平台頂英生活，而這次投影字中的「郝眺悌」，其實是「好挑剔」的諧音，意在呼籲大家，雖然工作節奏和生活壓力巨大，但還要適時慢下來關心家人和自己的健康。

北京動物園正門現：郝眺悌，你在哪裡？

北京動物園正門現：郝眺悌，你在哪裡？

如今，生活節奏的不斷加快，都市人的生活壓力巨大，忙碌的工作一刻也不能鬆懈，而這就讓很多在拚命的同時，忘記了要好好照顧的自己的身體，簡單的麵包方便麵成了上班族最「親密」的夥伴。年輕人也沒有時間談情說愛，愛情都追求「快餐」式。所以，在七夕來臨之際，頂英生活希望通過這次活動能夠帶動大眾在快節奏和品質中不忘生活的平衡，挑剔不是特權，挑剔是時間給予特權，工作節奏越快，生活節奏就要越慢。

銀河soho前方現：郝眺悌，你在哪裡？

銀河soho前方現：郝眺悌，你在哪裡？

據悉，中糧頂英生活在七夕發起的這一系列「尋人活動」，「王子」街頭尋找「番茄公主」，全北京「大字尋人」等，就是要向那些對食材挑剔，苛刻的「美食家」發出邀請。讓所有的事物遵循他們的發展規律，不能拔苗助長，就好比愛情，要給它足夠的時間，讓它展示酸甜苦辣，給人多層次的感受，才不會輕言放棄；又好比食材，要給它足夠時間生長，而不是靠藥水、催熟劑、保鮮劑等，只為利益，而喪失了它本來該有的營養、健康甚至口味價值。

頂英生活自年初上線以來，以高品質、嚴選擇、有機安全、全球產地預約直送為原則，在短短幾個月時間內已經聚集起了近萬名「食友」，他們提倡的「健康」、「安全」、「新鮮」等消費觀正在覺醒，並且已經逐漸替換了「便宜」、「快消」等曾經的主流消費觀。頂英生活負責人說：「所謂的品質生活並不是遙不可及的一個詞，頂英生活希望藉助這次全城尋人的活動，不僅能讓那些挑剔的美食家找到歸屬，更是想讓越來越多的人意識到，提高生活品質其實可以從品嘗一顆普通的番茄開始，西紅柿雖然是最平常的食材，但很多都已經喪失它的本味，頂英想用一顆小時候味道的西紅柿，喚起大家對食材本味的追求。」

玉淵潭八一湖現：郝眺悌，你在哪裡？

玉淵潭八一湖現：郝眺悌，你在哪裡？

而通過這次的街頭採訪也發現，從孩子到老年人，從上班族到家庭主婦，大家第一口嘗頂英的鑽石番茄時，都非常喜歡，很多老人表示：這個西紅柿有柿子味。尤其CBD商圈的精英，本來大家認為會是沒時間做飯不關心食材，然而他們對有機食材卻非常感興趣。頂英生活負責人表示，影響一批人在打拚的同時關愛自己、家人，關愛健康及生活品質的同時，希望能夠帶動更多的人加入關愛健康生活的隊伍，對生活品質挑剔起來，並形成輻射效應。讓「吃」這件最簡單不過的事，變得沒那麼急功近利。