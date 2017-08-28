新京報快訊(記者 王姝)2006年起施行的煙葉稅暫行條例，擬平移上升為法律。今天召開的十二屆全國人大常委會第二十九次會議透露了這一消息。

受國務院委託，今天，財政部部長肖捷向全國人大常委會作關於煙葉稅法草案的說明。他表示，2006年4月，國務院公佈煙葉稅暫行條例。暫行條例實施以來，運行比較平穩，2006年至2016年，全國累計徵收煙葉稅1097億元，年均增長12%。「煙葉稅稅制比較穩定、要素基本合理，從實行執行情況看，可保持現行稅制框架和稅負水平基本不變，將暫行條例平移上升為法律。」

由於是「平移」，草案對於稅率、徵收範圍和計稅依據等均採用暫行條例的設計，煙葉稅的稅率仍為現行的20%;徵收對象為煙葉，包括烤煙葉、晾晒煙葉;計稅依據為納稅人收購煙葉實際支付的價款總額。

十八屆三中全會明確提出「落實稅收法定原則」，2015年修改後的立法法也對稅收法定作出規定。煙葉稅法草案是在「落實稅法法定」原則背景下，又一部提交全國人大常委會審議的稅法草案。去年8月以來，全國人大常委會先後表決通過環境保護稅法草案、企業所得稅法修正案草案等。

編輯：戴玉璽 王曉琳 校對：郭利琴