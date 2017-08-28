新京報快訊(記者 王姝)今天，全國人大常委會初次審議法官法等八部法律的修正案草案，草案將「國家統一司法考試」修改為「國家統一法律職業資格考試」，要求法律顧問、沖裁員(法律)都要通過國家統一法律職業資格考試的考核。

本次修改的八部法律分別是法官法、檢察官法、公務員法、律師法、公證法、仲裁法、行政覆議法、行政處罰法。

今年是司法考試「最後一年」，明年，「國家統一司法考試」將被「國家統一法律職業資格考試」取代。

全國人大內務司法委員會副主任委員鄧昌友作草案說明時談到上述背景表示，完善法律職業資格制度是十八屆四中全會提出的重要任務，對推進法治工作隊伍正規化、專業化、職業化具有重要意義，這項改革將於明年正式實施。為此修改法官法等八部法律，對法律職業人員範圍、取得法律職業資格的條件、禁止從事法律職業的情形等作出規定，為推進法律職業資格制度提供法律保障。

按照現行規定，擔任法官、檢察官、律師、公證員的，應當通過國家統一司法考試。可是從事行政處罰決定審核、行政覆議、行政裁決的工作人員，以及法律顧問、仲裁員，雖然也從事法律工作，並沒有要求通過國家統一司法考試。鄧昌友說，四中全會提出完善法律職業准入制度，健全國家統一法律職業資格考試製度，為此，應當將通過國家司法考試的人員，從法官、檢察官、律師、公證員，擴大到從事行政處罰決定審核、行政覆議、行政裁決的工作人員，以及法律顧問、仲裁員(法律類)，同時將「國家統一司法考試」修改為「國家統一法律職業資格考試」。

他表示，法官法、檢察官法和公務員法分別規定了不得擔任法官、檢察官和公務員的情形。草案增加規定：被吊銷律師、公證員執業證書的申請人，不得擔任辯護人、訴訟代理人，但系刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟當事人的監護人、近親屬的除外。

「國家統一司法考試」與「國家統一法律職業資格考試」如何銜接?之前取得的國家統一司法考試合格證書、律師資格憑證怎麼辦?對此，鄧昌友解釋說，草案提出，「實行國家統一法律職業資格考試前取得的國家統一司法考試合格證書、律師資格憑證，與國家統一法律職業資格證書具有同等效力。」

編輯：戴玉璽 王曉琳