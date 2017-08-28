31省區市:一周經濟最亮點（2017年8月14日-8月20日）

△平潭海峽公鐵兩用大橋首孔簡支鋼桁梁架設成功。 （新華社發）

新疆：上半年能源生產持續向好

湖南：前7月高新產品出口大增

河北：上半年民營經濟實現健康快速增長

貴州：前7月貨物貿易進出口穩增

北京：開展八大合作支持雄安新區

●北京市發佈《關於共同推進河北雄安新區規劃建設戰略合作協議》具體內容顯示，北京將緊緊圍繞雄安新區建設發展總體要求，在工作機制、科技創新、交通、生態、產業、公共服務、規劃、幹部人才交流等8個合作領域支持雄安新區建設。雄安新區的承接方向也進一步明確：雄安新區將與北京城市副中心共同形成北京新的「兩翼」。同時，雄安新區還將與以2022年北京冬奧會為契機推進建設的張北地區，形成河北新的「兩翼」。

廣東：新型城鎮化規劃印發

●廣東省正式印發《廣東省新型城鎮化規劃（2016—2020年）》，到2020年，全省城鎮化水平和質量將穩步提升，全省常住人口城鎮化率達71.7%左右，戶籍人口城鎮化率達到50%，力爭實現不少於600萬本省和700萬外省農業轉移人口及其他常住人口在城鎮落戶，戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距明顯縮小。

陝西：35個重點示範鎮開工433個項目

●上半年，陝西35個省級重點示範鎮開工433個項目，完成投資55億元。基礎設施全面完善，實現一站式便民設施高標準、廣覆蓋。同時，發展特色優勢產業，形成工業支撐型19個鎮、旅遊帶動型5個鎮、商貿物流型4個鎮、現代農業型7個鎮，形成帶動效應。

四川：「百鎮建設行動」啟動

●四川省出台《關於深化拓展「百鎮建設行動」培育創建特色鎮的意見》，提出到2020年，在600個「百鎮建設行動」試點鎮中，將重點培育創建100個左右的生態宜居、文化創意、科技教育、現代農業、旅遊休閑、商貿物流、特色工業等7種主要模式重點發展的特色鎮。從試點鎮中選取10個左右經濟發達鎮進行擴權賦能的新型行政管理體制改革。

福建：建立全流域生態保護補償機制

●8月21日，《福建省重點流域生態保護補償辦法（2017年修訂）》印發執行，提出將全面建立覆蓋全省、統一規範的全流域生態保護補償機制，在資金籌措和分配上向流域上游地區、欠發達地區傾斜。

安徽：支持企業參與脫貧攻堅

●安徽省政府出台《關於支持企業參與脫貧攻堅的若干意見》，制定了12條舉措，涉及稅務優惠、財政支持、金融扶持、土地支持、優化環境等方面，充分調動企業參與扶貧的積極性，助推全省脫貧攻堅進程。

甘肅：將全面推開「多證合一」

●甘肅省政府辦公廳近日下發《關於深化商事制度改革具體措施的意見》提出，今年10月1日前在全省全面推開「多證合一、一照一碼」改革，使營業執照成為企業唯一「身份證」，統一社會代碼成為企業的「身份代碼」，實現市場主體「一照（碼）走天下」。同時，在10月底前，甘肅將全面開放省市縣企業名稱庫，全面實現全程電子化登記。

河南：百億元中原絲路基金成立

●8月23日，河南民航發展投資有限公司、中航信託股份有限公司、河南省現代服務業產業投資基金共同成立中原絲路基金，母基金200億元，首期100億元。

雲南：沿邊城鎮布局規劃實施

●《雲南省沿邊城鎮布局規劃（2017—2030年）》實施，將重點推進建設沿邊3個增長極、5個特色組團和8條經濟走廊。《規劃》將沿邊定位為雲南省域發展總體格局中新的增長極、重要的外向型優勢產業基地、中國西南部的國家安全戰略屏障、中國面向南亞東南亞開放合作的門戶、中國西南部的能源與資源保障通道、中國溝通歐亞大陸的重要陸路橋樑。

上海：蘇州河新一輪綜合整治將展開

●上海市召開政府常務會議，研究部署蘇州河環境綜合整治四期工程，審議通過《蘇州河環境綜合整治四期工程總體方案》，通過點源和面源污染綜合治理、防汛設施提標改造、水資源優化調度、多功能公共空間建設，進一步提升蘇州河河道水質，提升防汛能力、航運功能和旅遊休閑功能。

黑龍江：出台冰雪裝備產業發展規劃

●黑龍江省發改委制定《黑龍江省冰雪裝備產業發展規劃（2017—2022年）》，到2022年以哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等為重點，建成3個以上冰雪裝備專業化產業園，打造3家以上主營業務收入超過5億元的冰雪裝備品牌企業，資本、科技和人才支撐產業發展的能力進一步增強，將形成冰上運動裝備、雪上運動裝備、冰雪場地裝備3個產業集群。

浙江：省市縣鄉四級「農合聯」體系建成

●8月22日，浙江省農民合作經濟組織聯合會在杭州成立，標誌著浙江在全國率先建成了省市縣鄉四級「農合聯」體系。截至目前，浙江已建立的市縣鄉「農合聯」體系，包括942個鄉鎮「農合聯」、83個縣級「農合聯」和11個市「農合聯」，6.61萬名「農合聯」會員分佈在全省較為規範的農民合作經濟組織和涉農服務組織、企業。

山西：83個文化產業項目落地

●8月24日，第三屆山西文博會重點項目簽約儀式在中國（太原）煤炭交易中心會議中心舉行。現場共簽約項目83個，總金額達269.17億元。這些文化產業項目的簽訂，凸顯了文博會的產業屬性和經濟效益，標誌著山西省文化產業發展又站在了一個新的起點上。

重慶：為小微企業解決票據貼現難題

●重慶市小微企業票據貼現中心運行一個月來，為全市266家小微企業辦理銀行承兌匯票貼現業務5757筆，貼現總額24.95億元，貼現年化利率平均為5.11%。企業實際支付貼現費用為4828.74萬元，較社會貼現融資成本節約1043.5萬元。

廣西：憑祥重點開發開放試驗區規劃出爐

●廣西壯族自治區發展改革委日前印發《廣西憑祥重點開發開放試驗區建設總體規劃（2016—2025）》，明確了試驗區的功能定位、空間布局和發展重點。試驗區規劃範圍包括崇左市下轄的憑祥市全域以及寧明縣、龍州縣、大新縣、江州區、扶綏縣部分區域，將構建「一核、三區、三基地」的空間格局。

湖北：加速推進沿江高鐵建設

●日前，湖北省交通運輸廳與武漢鐵路局簽訂戰略合作協議，將積極推進沿江高鐵納入國家規劃。沿江高鐵湖北段全長1495公里，總投資約1800億元。此次規劃建設的長江高鐵湖北段全部建成后，沿江高鐵將正式形成。

江蘇：強化財政動態監管

●8月24日，江蘇省人大常委會、江蘇省人民政府聯合召開實施《江蘇省財政監督條例》新聞發佈會，該條例釐清了財政監督的概念、範圍，在財政監督重點、熱點事項方面予以明確規範，該條例將於今年12月1日正式施行。

山東：「工業綠動力」成效顯著

●最新數據顯示，目前山東已建成「工業綠動力」計劃項目近3000個，年節約標煤838萬噸，減排二氧化碳2095萬噸。山東能源消費以煤為主，煤炭資源能否清潔高效利用，對改善山東乃至整個京津冀地區的大氣環境關係重大。

江西：物流產業集聚發展

●江西省商務廳日前發佈消息顯示，今年以來，江西以建設物流大通道、構建綜合交通運輸體係為重點，以建立綜合網路信息平台、發展智慧物流為抓手，推進全省50個物流產業集群建設。目前，江西省A級物流企業保有量達到162家。

寧夏：162家糧食收購經營主體「鬆綁」

●日前，寧夏糧食行政管理部門在開展的糧食收購許可年度審核中，取消了對162家三類糧食收購市場經營主體入市糧食收購的許可，進一步放活糧食收購市場。放寬市場准入后，農民、糧食經紀人、農貿市場糧食交易三類市場經營主體今後從事糧食收購活動，無需辦理糧食收購資格。

天津：光纖入戶覆蓋將超900萬戶

●天津市人民政府辦公廳近日印發《天津市加快推進通信基礎設施建設實施方案》提出，今年全市光纖入戶覆蓋能力將超過900萬戶；到2020年，天津光纖入戶覆蓋能力將超過1200萬戶。

海南：推進「四好農村路」工作

●《海南省進一步推進「四好農村路」工作實施方案》印發，明確了海南省到2020年要全面實現建好、管好、護好、運營好「四好農村路」的總目標。方案明確，在農村公路建設方面，到2020年，將實現全省100%自然村通硬化路，全面消滅農村公路現有危橋，100%解決農村公路安全防護問題，新建新改農村公路一次性交工驗收合格率達到98%，安全責任事故明顯下降。

遼寧：取消部分經營服務性收費

●8月23日，遼寧省物價局發佈消息表示，從今年8月28日起，遼寧省將取消土地出讓交易服務和礦業權交易服務2項經營服務性收費項目，放開律師服務收費、政府投資或控股農副產品市場服務收費、機動車安全技術檢驗費、機動車排放污染物環保檢測收費等4項經營服務性收費標準，實行市場調節價。

內蒙古：「草牧業」試點全面推開

●內蒙古草原工作座談會8月22日召開。會議通報情況顯示，自治區由「畜牧業」向「草牧業」的轉型邁出堅實步伐。全區「先行先試」的13個旗縣開始把草作為牧業核心，大力開展草種業建設、人工草地建設、天然草原改良和草產品加工生產，全面提升草牧業綜合生產能力。阿魯科爾沁旗、達茂旗、陳巴爾虎旗等13個「草牧業」試點建設工作全面推開。

吉林：第十六屆長春農博會舉辦

●第十六屆長春農博會日前舉行，吸引了174萬人次觀展，除長春主展區外，還在白城、公主嶺等4城區設立分展區，1300多個系列2萬多種農產品參展。會上達成各類經貿合作項目602項，簽約金額435.3億元，現場交易額3.5億元。

青海：格爾木至俄羅斯中歐班列開行

●由青海格爾木發往俄羅斯彼爾姆的中歐班列日前正式開行，全程6359公里。這是繼2016年9月8日青海首列中歐班列開行后的又一趟開往歐洲的班列。在格爾木開行中歐班列，是青海省推進與絲綢之路經濟帶沿線國家道路聯通、貿易暢通的重要舉措，也是青海省擴大向西開放、發展外向型經濟的重要途徑。

西藏：雪頓節期間拉薩簽320億元項目

●8月21日，拉薩雪頓節開幕。作為國家級非物質文化遺產、西藏最大的節慶品牌，雪頓節已成為拉薩對外交流經貿合作的重要平台。在雪頓節期間，拉薩市重點推薦了凈土健康、文化旅遊等產業項目，集中籤約了75個項目，金額達320億元。