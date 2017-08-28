（中央社記者張謙香港28日電）據報導，中共19大將是「先軍後黨」，即首先訂定中共中央軍事委員會委員名單，全面形成「習家軍」。



星島日報今天報導，解放軍前陸軍司令員李作成近日以中共中央軍委聯合參謀部參謀長新職亮相，鐵定成為新一屆中央軍委委員。



報導指出，中共第19次全國代表大會除了將選出新一屆中共領導層外，也將產生新一屆中央軍委領導層。



報導表示，身兼中共中央軍委主席的習近平已牢牢掌控軍隊，基本敲定軍委名單，而繼李作成公開亮相後，還有一批候任軍委委員將以新職亮相。



中共中央軍委領導層除了主席、兩名副主席和國防部長，通常還包括軍委聯合參謀部參謀長、政治工作部主任、後勤保障部長、裝備發展部長，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍的司令員。



報導引述一名接近海軍的消息人士說，海軍政委苗華將接替張陽擔任軍委政治工作部主任，很快走馬上任。



據說，61歲的苗華生於福州，長期服役於駐廈門的31集團軍，與曾任福建省長的習近平有交集；如果苗華出掌政工部，相當於替習近平掌管全軍人事。



此外，網上流傳，中部戰區司令員韓衛國將接替李作成擔任陸軍司令員；北部戰區司令員宋普選接替趙克石任軍委後勤保障部長；戰略支援部隊副司令員兼參謀長李尚福接替張又俠任軍委裝備發展部長；北部戰區空軍司令員丁來杭接替馬曉天任空軍司令員。



報導表示，現任兩名軍委副主席中，70歲的范長龍鐵定退休，67歲的許其亮有可能連任，外傳軍委委員、裝備發展部長張又俠將升任軍委副主席。



另外，明報今天報導引述消息指出，原總參謀長房峰輝的新去向或將爆冷，本週內或會陸續公布。



此外，軍內反腐仍在進行，中部戰區副司令員史魯澤早前落馬受查，據稱已被逮捕。



報導透露，作為中部戰區領導，史魯澤落馬後已產生連鎖效應，中部戰區及戰區陸軍領導系統，近期也將進行人事微調。1060828