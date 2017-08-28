真理師生拓展南向 在越南進行國際志工服務中央社 (2017-08-28 11:13)
真理師生拓展南向 在越南進行國際志工服務
(中央社訊息服務20170828 11:13:04)真理大學人文與資訊學系的師生對於東南亞並不陌生，過去在越南、泰國與菲律賓都有交流活動，這些交流包含了國際志工團隊，還有雙邊的學術交流活動。人文與資訊學系的師生在暑假前往越南胡志明市展開不同文化的體驗與學習，特別是瞭解以農立國的越南對於農業的生命教育採取的策略和方法。
師生在國內已經有完整的教育部資訊志工培訓和服務經驗，再與世界有機農場國際志工組織中的農場合作，瞭解到在越南經營農業教育為主的農場，如何透過緊湊的活動設計串連豐富的農場體驗。農場主人不僅認真考察了不同國家，並且運用自己主修旅遊管理的專業，從環保和永續的方式規劃農場。農場從水資源的回收和淨化，食物森林到溫室，從土耕到魚菜共生，透過環環相扣的活動中成功建立口碑，在有機市場尚未形成的越南，食農教育農場的預約可以到達250場以上的活動。
參與的同學表示第一次出國要十分感謝農場主任的用心和熱誠，非常開心能夠體驗到越南最在地的食物和活動，透過英文與簡單的越南話，用友善與誠懇是交流中最重要的起點。師生也參觀胡志明市的景點和背包客大街，在服務中參與食農體驗的接待、水循環淨化池的施作、有機與友善耕作等活動。
訊息來源：真理大學
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