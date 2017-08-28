培養全球化人才 中華大學國際化程度排名躍升



(中央社訊息服務20170828 10:40:20)日前遠見雜誌公布「2017台灣最佳大學」排行榜，中華大學在國際化程度方面較去年進步11名，入選全國TOP 20國際化學府。校長劉維琪表示，在全球化、數位化的風潮影響下，跨文化溝通不僅是國際移動人才所必備的能力之一，全球移動力儼然成為企業選才條件及育才的重點方向。



遠見雜誌以社會聲望、學術成就、教學、國際化程度及產學績效五大構面進行評比，社會聲望係由企業雇主及校長依觀感給分，代表學校的「軟實力」；其餘的構面則是從各大權威統計資料庫計算出的分數，彰顯學校的「硬實力」。



近年來，國內各大學院校紛紛站在國際化趨勢的浪頭，舉凡取得國際認證、招生國際生及薦送學生出國交流，都成了辦學重點。以今年躍升11名入榜的中華大學來說，今年7月就有超過200名同學通過教育部學海計畫及銀鷹計畫甄選，前往日韓星馬澳緬泰及中國大陸等國家實習或交流。



為讓學生學習成效加倍，中華大學直接把教室搬到國外，讓學生身歷其境、增廣實務知識。應用日語學系學生前往日本姊妹校筑波學院大學及國立宮城教育大學短期研修，學習日語、日本花道及茶道等課程；運輸科技與物流管理學系則是在西南交通大學的邀請下，進行高鐵的實地勘察與駕駛模擬器的操作，讓學生對高鐵的發展與技術有更深層的認識。



位於新竹科學園區旁之中華大學為一所就業型大學，畢業生在教育部、104人力銀行及1111人力銀行的最新統計資料中具有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的好表現。



劉維琪指出，為提供學生赴境外就讀管道與機會，該校與境外100餘所餘所大學院校締結姊妹校並訂有雙聯學位或交換學生合作協議，同時提供最高新台幣100萬元的「千里馬獎助學金」，鼓勵學生赴國外大學進修，提升國際競爭力。



訊息來源：中華大學



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