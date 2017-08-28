新竹國際風箏節 章魚、老虎、海綿寶寶飛上天台灣好新聞報 (2017-08-28 08:33)
記者萬世璉／新竹報導
新竹市首次舉辦國際風箏節，在南寮漁港的國際風箏賽場盛大登場。各式造型的風箏在天空中爭奇鬥艷，讓大小朋友來到南寮就好像參加了一場風箏嘉年華，也讓小朋友的目光停留許久。
國際風箏節活動除了天空中的風箏表演，現場的舞台區也有各式精彩演出，市長林智堅和民眾一起同樂放飛魚群風箏，為當天的活動揭開序幕。
8個國家的風箏好手在賽場上競技，各國主題特色風箏，帶來特技風箏表演，現場也升起大型章魚、老虎、海綿寶寶等造型風箏。
「外國團隊見過最棒的風箏場地」，市長林智堅表示，風箏賽場鋪設8公頃景觀大草坡，民眾可漫步在草地，順著緩坡上到堤坊，觀賞海天一線的天然美景，體驗南寮繽紛的海岸風情。
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