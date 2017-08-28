（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果iPhone 8無線充電備受關注。日媒報導，iPhone 8無線充電功率最高可能是7.5W，外媒分析，蘋果可能跳過15W的無線充電規格，原因未明。



日本科技網站Mac Otakara日前引述消息人士報導，從無線充電聯盟（WPC）傳出預計9月亮相的iPhone 8 無線充電功率，最高可能是7.5W的規格。



報導指出，無線充電聯盟推出的短距離低功率無線感應充電標準之一Qi標準，其1.2版本充電功率可以到15W，但蘋果不支援Extended Power Profile 15W的規格，而是採用Standard Power Profile 7.5W的標準，充電功率只有前者的一半。



國外科技網站Appleinsider報導，15W的無線充電功能已可落實於部分Qi標準的充電盤產品，部分Android智慧手機已有一段時日可支援相關規格，至於為何蘋果傳出可能跳過15W的無線充電規格，原因未明。



外界預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品。



國外科技網站MacRumors日前引述法國科技網站Mac4Ever報導，根據法國幾家電信營運商消息人士透露，蘋果3款iPhone新品預定在9月12日發表會上一起亮相，並預期這3款新品將在9月22日當日起開賣。



在主要功能上，市場推測，三款新iPhone均採金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電，其中OLED版iPhone 8將支援臉部辨識功能、取代實體的指紋辨識Touch ID按鍵。1060828