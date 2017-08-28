（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天堅持美國國會必須設法找出經費，實現他在美國與墨西哥邊境築牆的競選承諾，並稱墨西哥是暴力犯罪溫床。



法新社報導，墨西哥重申，不會為川普的築牆夢埋單。



川普警告墨西哥和加拿大，若他們在貿易談判上持續「難搞」，那麼他恐得停止嘗試修訂「北美自由貿易協定」（NAFTA）。



他推文說：「由於墨西哥是全球犯罪率最高的國家之一，我們必須有這道牆。墨西哥將以償還和其他方式支付這筆款項。」



「我們正處於與墨西哥和加拿大重新談判NAFTA（有史以來最糟的貿易協定）的過程。這兩國非常難搞，可能必須終止？」



墨西哥外交部在聲明中說：「正如先前一再表示，我們政府不會以任何方式、形式或類型為築牆埋單；這無關墨西哥談判策略。這是主權和國家尊嚴問題。」



美國國會議員將於9月5日結束夏季休會返回工作崗位，屆時將必須設法就政府經費和提高聯邦債務上限達成協議。



共和黨多數希望減稅並通過所費不貲的基礎建設法案，但川普已揚言，除非他的築牆經費有著落，否則政府會面臨停擺危機。1060828