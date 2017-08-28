（中央社華盛頓2017年8月27日綜合外電報導）聯合國消除種族歧視委員會批評美國官方對種族暴力的回應後，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天出言捍衛美國價值觀，但顯然不願替總統川普辯護。



法新社報導，維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）本月稍早爆發動亂，一名白人至上主義男子駕車衝撞一群反抗議民眾，導致一名女性喪生，對此川普表示雙方都有錯，引發眾怒。



川普還說，這起抗議活動「雙方」都有「很好的人」。這場抗議活動開始時，幾名手持火炬、身上有著新納粹標誌的年輕男子聚集在一起，要保護一座南北戰爭時代表南方邦聯的將領李將軍（Robert E. Lee）雕像。



集會發生衝突後，白人至上主義圈的人對川普這番回應拍手叫好，但美國政壇和全球都嚴加批評，美國前副總統拜登（Joe Biden）今天更是犀利譴責，說川普「想要分裂這個國家的意願實在沒有極限」。



「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）問及川普的立場是否讓提勒森更難在全球各地宣揚美國價值觀時，提勒森代表國務院做出回應。



他說：「我們代表美國人民，以及美國人民對自由及平等對待世人的承諾，這個訊息從未改變。」



提勒森被追問川普是否曾經強調這樣的訊息時表示：「我不認為有人會懷疑美國人民的價值觀，或美國政府、政府機構促進這些價值觀並捍衛這些價值觀的承諾。」



主播華勒斯（Chris Wallace）給了提勒森另一次替川普辯護的機會，問道：「那麼總統的價值觀呢？」提勒森答道：「總統會替自己說話。」



華勒斯繼續追問：「你這是在劃清界線嗎？」提勒森對此回應：「我是對我們的價值觀和我上週在國務院演講的內容提出自己的評論。」



拜登在「大西洋月刊」（The Atlantic）寫道，川普在沙洛茲維爾事件後的評論已讓事態明朗：「我們正在經歷一場為這個國家精神奮鬥之爭。」